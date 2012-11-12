Необходимо разработать набор тематических иконок для тулбара Windows-приложения - 40 шт., размеры 16x16 и 32х32. ТЗ находится в приложенном файле. Цена и качество одинаково важны при выборе исполнителя.
Картинки для сайта, как логотип ТНТ
необходимо сделать картинки-надписи для страницы сайта
http://juvelirnyj-lombard-24.ru/
буквы должны быть выполнены точно так же как на представленном примере ТНТ (цвет золота, камни должны быть немного прозрачными и блестеть и т.д.), со следующими корректировками:
1. камни должны быть только красного цвета
2. камни не должны выходить за границы букв (как, например, у буквы Т синий камень вверху буквы)
3. буквы должны быть расположены ровно по отношению друг к другу по вертикали (одна буква не должна быть выше или ниже другой) и горизонтали (буквы должны плотно прилегать друг к другу)
4. глубина буквы должна быть примерно в 2 раза меньше чем на примере ТНТ
Картинки должны заменить присутствующие картинки на странице.
Надписи должны быть объемными 3d на белом фоне
картинки должны быть четкими, не расплывчатыми
Размер картинок на сайте устанавливаю как 150 (высота) на 200 (ширина) (на представленном примере стоит 150х150)
Картинки в виде надписей:
1. КАТАЛОГ
2. ОБМЕН
3. СКУПКА
4. АУКЦИОНЫ
5. ЗАЙМЫ
6. ИНФОРМАЦИЯ
так как боковые надписи длиннее центральных, необходимо сделать боковые надписи немного повернутыми горизонтально: слово "“каталог» — конец надписи уходит на задний план, слово скупка — начало надписи уходит на задний план, нижняя строчка — аналогично.
при этом:
- буква Г надписи «КАТАЛОГ» должна быть одного размера и на одном уровне с буквой О надписи «СКУПКА»
- буква Н надписи «ОБМЕН» должна быть одного размера и на одном уровне с буквой С надписи «СКУПКА»
нижняя строчка — аналогично
прилагаю образец расположения верхнего ряда надписей на сайте. нижний ряд по аналогии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать иконку 88х88, с закругленными краями. Желательно ярко-оранжевый цвет в сочетании со светло-серым. Примерно как на картинке в приложении. Оранжевый должен быть ярким и жизнеутверждающим. В верхней части надпись: "Кредит Моментально", ...Завершен12 лет назад
- $75
Задача – создать три изображения-карты для игрового проекта. Лес-океан, пустыня, снег. Вид сверху, высокая детализация. Желателен вектор, растр допустим. Работа с основным дизайнером проекта.Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте lookseat.com необходимо модернизировать иконки к кнопкам в верхней строке. 1. что то для главной (типа профиля) 2. рейсы - тут думаю самолетик 3. если ничего лучше существующей не придумывается можно оставить этот. 4 ...Завершен12 лет назад
Необходимо качественно перерисовать иконку (сделать в .PSD) с дальнейшей возможностью менять текст и цифры внутри нее. Иконка в аттаче.Завершен12 лет назад
Необходимо нарисовать иконки для сайта в кореле или иллюстраторе. Размер 174*104 пикселя, 6 иконок. На них нужно схематично изобразить: Заводы, Склады, Гаражи, Столовые, Спортзалы, Павильоны Цвет: 2 варианта ч/б гамма и красный. ...Завершен12 лет назад
Необходимо нарисовать три иконки вроде тех что во вложенииЗавершен12 лет назад
- $20
Требуется нарисовать блок для страницы (иконки и текст) - http://forcecom.kz/ru/cat.php?ids=587. Прототип в приложении. Ожидаемое исполнение, примерно, как здесь : http://www.seofire.ru/special/ (SEO КОНТЕНТ, 100% АВТОПИЛОТ, АНАЛИЗ КАЧЕСТВА и т.д.), http://lpgenerator.ru/blog/2012/11/12/osnovnye-strategii-ispolzovaniya-celevyh-stranic-v-sovremennom-internet-marketinge-infografika-lpgenerator/ (иконки на картинке) ...Завершен12 лет назад
- $15
Нужно четко отрисовать в графическом редакторе уже имеющуюся иконку. Жду предложений. Иконка не сложная, работы на пол часа.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать Favicon для сайта nevabank.com В зависимости от креативности по стоимости готов заплатить от 1 до 50 долларов. Но на 50 - это должен быть шедевр :) Предоплаты вперед не даю!Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен12 лет назад