Картинки для сайта, как логотип ТНТ

необходимо сделать картинки-надписи для страницы сайта

http://juvelirnyj-lombard-24.ru/

буквы должны быть выполнены точно так же как на представленном примере ТНТ (цвет золота, камни должны быть немного прозрачными и блестеть и т.д.), со следующими корректировками:

1. камни должны быть только красного цвета

2. камни не должны выходить за границы букв (как, например, у буквы Т синий камень вверху буквы)

3. буквы должны быть расположены ровно по отношению друг к другу по вертикали (одна буква не должна быть выше или ниже другой) и горизонтали (буквы должны плотно прилегать друг к другу)

4. глубина буквы должна быть примерно в 2 раза меньше чем на примере ТНТ

Картинки должны заменить присутствующие картинки на странице.

Надписи должны быть объемными 3d на белом фоне

картинки должны быть четкими, не расплывчатыми

Размер картинок на сайте устанавливаю как 150 (высота) на 200 (ширина) (на представленном примере стоит 150х150)

Картинки в виде надписей:

1. КАТАЛОГ

2. ОБМЕН

3. СКУПКА

4. АУКЦИОНЫ

5. ЗАЙМЫ

6. ИНФОРМАЦИЯ

так как боковые надписи длиннее центральных, необходимо сделать боковые надписи немного повернутыми горизонтально: слово "“каталог» — конец надписи уходит на задний план, слово скупка — начало надписи уходит на задний план, нижняя строчка — аналогично.

при этом:

- буква Г надписи «КАТАЛОГ» должна быть одного размера и на одном уровне с буквой О надписи «СКУПКА»

- буква Н надписи «ОБМЕН» должна быть одного размера и на одном уровне с буквой С надписи «СКУПКА»

нижняя строчка — аналогично

прилагаю образец расположения верхнего ряда надписей на сайте. нижний ряд по аналогии.