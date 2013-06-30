Несколько иконок

На сайте lookseat.com необходимо модернизировать иконки к кнопкам в верхней строке. 1. что то для главной (типа профиля) 2. рейсы - тут думаю самолетик 3. если ничего лучше существующей не придумывается можно оставить этот. 4 что то для людей 5. инфо - возможно буква i(i) в кружочке или общем стиле 6. для правого выпадающего меню - что то. теоретически сейчас этот значок можно поставить на кнопку люди а туда придумать. на усмотрение автора.

все значки должн быть трех сострояний, обычные, включенные, наведенные. пример см. там же. Подправить или заменить в общий стиль favicon.ico