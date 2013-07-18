kharchenkodenis

Денис kharchenkodenis

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Учетные системы и сайты
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иконки мобильного приложения СМС

    $50

    Разработать иконку и экран заставки мобильного приложения (два изображения в разных размерах). Приложение предназначено рассылки смс сообщений через сервисы рассылки. Подготовить разнымые размеры: -Картинки с размерами для магазина гугл плей и аппстор ...

    AndroidiOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконка мобильного приложения

    $50

    Разработать иконку и экран заставки мобильного приложения (два изображения в разных размерах). Приложение предназначено для простого элементарного учета розничных торговых операций, например палатка с продуктами. Примеры в прикрепленных файлах. Подготовить папку ...

    AndroidiOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнить сайт текстами.

    $50

    Смысл сайта - анонимные рассказы и комментарии о своих серкретах проблемах и т.д. т.к. для человека нет ничего интереснее чужих секретов необходимо написать коротки завораживающие истории и так же завораживающе прокомментировать (про измены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание текстов

    Тематика - Авиабилеты Справочники: Города, Авиакомпании 1. Написать понятное человеку и seo продвигающее описание страниц 2. Составить метаописание для этого текста (description) вот некоторые варианты городов 1. Париж 14. Чикаго ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта АВИА

    $250

    1. поиск и покупка - то что сейчас есть на главной странице + небольшие дополнения 2. Страница справочников - где подробная информация об авиакомпании или аэропорте и т.д. 3. Детальная страница рейса, где ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать 2 логотипа

    $50

    1 для сайта all1c.pro (не затрагивать авторские права 1С и других компаний) На логотипе не допускается написание текста, если он не является частью логотипа. Компания занимается разработкой и внедрением ПО на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Новый компонент на Битрикс

    $100

    Разработка полноценного компонента на битрикс Необходимо написать компонент на битрикс который удовлетворяет следующим условиям и выполняет следующую функциоанльность: 1. Глобально компонент нужен для выполнения поиска по API (описание в приложении) авиа жд билетов ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется привести дизайн сайта в человеческий вид

    $50

    Необходимо переделать дизайн сайта http://danioil.ru/ Как вариант начала http://www.all1c.pro/en/products/ Сайт посвящен оливковому маслу. необходимо модифицировать и придать человеческий види или предложить новый шаблон. Внимание! Только Дизайн + верстка. (Битрикс) требуется редизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Несколько иконок

    На сайте lookseat.com необходимо модернизировать иконки к кнопкам в верхней строке. 1. что то для главной (типа профиля) 2. рейсы - тут думаю самолетик 3. если ничего лучше существующей не придумывается можно оставить этот. 4 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Битрикс - интеграция по API

    $50

    Интеграция поиска с сайтом. Используя модуль социальные сети сайт имеет группы: 1 группа = 1 рейс (полет). 1. Изменить шаблон компонента группы пользователя и вывести следующие виды информации: - Количество участников (не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Разработать 2 логотипа
Доволен сотрудничеством, все супер!
Все хорошо. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Несколько иконок
Все, отлично, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Все ок
Ответный отзыв
chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Иконка мобильного приложения
AndroidiOS
Очень понравился заказчик, продуктивное сотрудничество, оплата без задержек. Рекомендую.
Довольно продуктивный процесс сотрудничества. Рекомендую
Ответный отзыв
srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Наполнить сайт текстами.
Большое спасибо Денису за интересное и необычное задание! Никаких проблем с проверкой работы, моментальная оплата! Рекомендую как отличного, приятного и не жадного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо Евгении за интересные истории! Все было выполнено качественно и молниеносно. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Продвижение сайта all1c.pro
Адекватный заказчик, оплата своевременно, все рекомендую.
Выполнил работу в оговоренные сроки. Правки, необходимые по мере выполнения, вносил своевременно. Сотрудничеством довольны, спасибо!
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