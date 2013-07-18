kharchenkodenis

Разработать иконку и экран заставки мобильного приложения (два изображения в разных размерах). Приложение предназначено рассылки смс сообщений через сервисы рассылки. Подготовить разнымые размеры: -Картинки с размерами для магазина гугл плей и аппстор ...
- $50Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуются периодические консультации по методам работы и всякого рода возникающим ошибкам xcode например см приложенный файлМобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Разработать иконку и экран заставки мобильного приложения (два изображения в разных размерах). Приложение предназначено для простого элементарного учета розничных торговых операций, например палатка с продуктами. Примеры в прикрепленных файлах. Подготовить папку ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Смысл сайта - анонимные рассказы и комментарии о своих серкретах проблемах и т.д. т.к. для человека нет ничего интереснее чужих секретов необходимо написать коротки завораживающие истории и так же завораживающе прокомментировать (про измены ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тематика - Авиабилеты Справочники: Города, Авиакомпании 1. Написать понятное человеку и seo продвигающее описание страниц 2. Составить метаописание для этого текста (description) вот некоторые варианты городов 1. Париж 14. Чикаго ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Цель получить покупки билетов. Предоплата и прочие coмнительные схемы не рассматриваются lookseat.comПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
1. поиск и покупка - то что сейчас есть на главной странице + небольшие дополнения 2. Страница справочников - где подробная информация об авиакомпании или аэропорте и т.д. 3. Детальная страница рейса, где ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
разработать шаблон компонента catalog.filter – полный аналог поисковой формы на fly.ru/ вверху страницыВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
1 для сайта all1c.pro (не затрагивать авторские права 1С и других компаний) На логотипе не допускается написание текста, если он не является частью логотипа. Компания занимается разработкой и внедрением ПО на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Разработка полноценного компонента на битрикс Необходимо написать компонент на битрикс который удовлетворяет следующим условиям и выполняет следующую функциоанльность: 1. Глобально компонент нужен для выполнения поиска по API (описание в приложении) авиа жд билетов ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
требуется консультация и исполнение проекта по интеграции Битрикс по API с фейсбук (механизм групп, событий, приглашений)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
http://www.all1c.pro/ необходимо с заданной периодичностью добавлять тематические статьи, новости и описания по разделамКопирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Цель проекта - оптимизировать для поисквых систем и начать получать лиды.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
http://all1c.pro/bitrix-services/ http://all1c.pro/services/ Тексты и примеры есть в инетрнете, картинки и схемы тоже Требуется продающий контенет понятный неопытному и опытному заказчику/клиентуНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо переделать дизайн сайта http://danioil.ru/ Как вариант начала http://www.all1c.pro/en/products/ Сайт посвящен оливковому маслу. необходимо модифицировать и придать человеческий види или предложить новый шаблон. Внимание! Только Дизайн + верстка. (Битрикс) требуется редизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте lookseat.com необходимо модернизировать иконки к кнопкам в верхней строке. 1. что то для главной (типа профиля) 2. рейсы - тут думаю самолетик 3. если ничего лучше существующей не придумывается можно оставить этот. 4 ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
нужен шаблон - аналог твитера. верхнее меню, левое и слева включаемые областиHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Интеграция поиска с сайтом. Используя модуль социальные сети сайт имеет группы: 1 группа = 1 рейс (полет). 1. Изменить шаблон компонента группы пользователя и вывести следующие виды информации: - Количество участников (не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Дополнить клубы полями. Добавить под поля необходимые справочники.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад