Иконка мобильного приложения

Нужно сделать дизайн схемы заказ-оплата-доставка в PSD или векторе. Примерная схема http://magenta.su/. Нужно сделать такую же, но для другого сайта, в другой цветовой гамме. Специфика сайта та же. Креатив приветствуется. Пишите цену, срок. Если есть вопросы ...