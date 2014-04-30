Иконка мобильного приложения

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка241 просмотр
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Разработать иконку и экран заставки мобильного приложения (два изображения в разных размерах).

Приложение предназначено для простого элементарного учета розничных торговых операций, например палатка с продуктами.

Примеры в прикрепленных файлах.

Подготовить папку с разными размерами файлов (регистр имени файла и каталога - важен!):

•Android\icon-36x36.png – иконки мобильного приложения соответствующего разрешения (ОС Android)

•Android\icon-48x48.png

•Android\icon-72x72.png

•Android\icon-96x96.png

•Android\splash-320x480.png – заставки мобильного приложения соответствующего разрешения (ОС Android)

•Android\splash-480x854.png

•Android\splash-640x960.png

•Android\splash-768x1024.png

•Android\splash-800x1280.png

•Android\splash-854x480.png

•Android\splash-1024x768.png

•Android\splash-1280x800.png

•Android\splash-1536x2048.png

•Android\splash-2048x1536.png

•iOS\icon-29x29.png – иконки мобильного приложения соответствующего разрешения (ОС iOS)

•iOS\icon-40x40.png

•iOS\icon-50x50.png

•iOS\icon-57x57.png

•iOS\icon-58x58.png

•iOS\icon-72x72.png

•iOS\icon-76x76.png

•iOS\icon-80x80.png

•iOS\icon-100x100.png

•iOS\icon-114x114.png

•iOS\icon-120x120.png

•iOS\icon-144x144.png

•iOS\icon-152x152.png

•iOS\splash-320x480.png – заставки мобильного приложения соответствующего разрешения (ОС iOS)

•iOS\splash-640x1136.png

•iOS\splash-640x960.png

•iOS\splash-768x1024.png

•iOS\splash-1024x768.png

•iOS\splash-1536x2048.png

•iOS\splash-2048x1536.png

10 лет назад
kharchenkodenis
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
chibi-seraphim
Анастасия 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Довольно продуктивный процесс сотрудничества. Рекомендую
Очень понравился заказчик, продуктивное сотрудничество, оплата без задержек. Рекомендую.
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