Нарисовать 9 иконок - пиктограм

Необходимо анимировать порхающих бабочек и разместить на сайте. Кто может реализовать подробное напишите пожалуйста в проекте. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://cvetmebel.ru/ сделали новый дизайн http://joxi.ru/VqlbUxjKTJB3DjO4eiA
Теперь нужны иконки-пиктограмки для рубрик товара.
п.с. Цена имеет значение
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