Создание иконок, фотореалистичных и чернобелых

Для проекта www.blizko.ru - требуется удаленный дизайнер. Объемный заказ растянутый по времени, нужно будет отрисовать иконки в заданном стиле . На сегодняшний день определены следующие параметры: Размер иконок по ширине не менее 77 px до 135 px по высоте не менее 50 px не более 80 px при это внутри каждой рубрики иконки должны быть единообразны, скажем Иконки верхнего уровня 103х60, иконки второго уровня на примере легковые автомобили – это логотипы размером 77х50. В целом политика следующая одна и та же иконка идет трех размеров Large, medium, small. Иконок нужно будет много минимальная партия от 20 штук, общее количество икон приблизительно 300 - 400 штук, возможно более. Работа на все лето 2014 года. Интересно сотрудничество от 150 рублей за иконку. Примеры ниже во вложении.