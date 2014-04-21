8 иконок на интернет-магазин комп. комплектующих

Добрый день!

Необходимо подготовить 8 иконок на и-магазин компьютерных комплектующих.

Иконки не будут ссылками на раздел, а будут иллюстрировать рекламный текст. Размер 150*150.

Стилистика - не хуже:

http://gyazo.com/2d6271f9db0d8a777adb4d842fcbcd56

Ориентируюсь на 500 руб/иконка.

ТЗ вышлю откликнувшимся и тем, чей стиль, на мой взгляд, подойдет по исполнению.

Отлично, если готовы принять QIWI в оплату.

Предоплата только тем, у кого BL>100 на webmoney или длительный срок работы на welancer с положительными отзывами.