Создать иконки для приложений

1. Создать иконку приложения в стиле Metro UI с изображением сходным по смыслу с функционалом приложения, иконку для инсталлятора приложения в том же стиле и boxart (изображение коробочной версии программы) для следующей группы программ:

- Simple Words - программа аналогичная Microsoft Word

- Simple Sheets - программа аналогичная Microsoft Excel

- Simple Blanks - программа для создания шаблонов документов/договоров/почтовых карточек с подстановкой значений по ключевым полям из базы данных

- Simple Graph - программа для визуализации данных в виде графиков, сводных таблиц, картограмм

- Simple Repts - программа для создания отчетов произвольного вида на основе таблиц баз данных с визуальным конструктором аналогичным Crystal Reports, Stimulsoft Reports и Devexpress Reports

Все приложения входят в одну группу и стиль иконок должен быть идентичным для всех приложений. Цветовая палитра иконок для программ Simple Words и Simple Sheets должна быть аналогична палитре соответсвующих аналогов Microsoft. Желательно застилизовать иконки под Microsoft Office.

2. Создать иконку приложения в полноцветном стиле с изображением сходным по смыслу с функционалом приложения, иконку для инсталлятора приложения в том же стиле и boxart (изображение коробочной версии программы) для следующих программ:

- Reporting Forms / Простая отчетность - программа для создания, собора и проверки отчетности произвольной формы в формате и среде аналогичной Microsoft Excel с разделением прав доступа

- Document Workflow / Простой документооборот - программа упрощенного документооборота для малого бизнеса

- Snap Reporting / Простая аналитика - программа для создания отчетов, графиков, картограмм и сводных таблиц на основании произвольных источников данных с разделением прав доступа

Все приложения входят в одну группу и стиль иконок должен быть идентичным для всех приложений.

Все изображения должны быть представлены в векторе и форматах ICO и PNG с разрешением от 16x16 до 256x256 (все поддерживаемые системой разрешения для иконок). Для boxart'а достаточно предоставить вектор и PNG с разрешением от 64x64 до 256x256.