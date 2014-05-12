Отрисовать 7 изображений для главного меню.

Приложение о Формуле 1 (My Formula). Главная иконка + 8 иконок меню. Более подробная информация по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1UNz7x1mNVYct5c7vtO9mih7_v_br7MYGy-2o5MqpXWo/edit?usp=sharing Оплата WMR. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Требуется отрисоать 7 изображений соответствующих видам техники для меню сайта.
В результате нужно получить иконки наподобие http://yadi.sk/d/7vste57aMrdLQ или http://yadi.sk/d/bR9XZEuWMrfcL, но соответствующие стилистики нашего сайта http://yadi.sk/d/wfin5KFiMrftk.
Примеры похожих работ облегчат мне выбор исполнителя.
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