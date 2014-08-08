Красивый и качественный фавикон из логотипа. Я не знаю какими словами мне еще описать сию задачу, но попробую, чтобы было не меньше 3 предложений. Мне нужен очень красивый фавикон - яркий, стильный и хорошо детализированный. Пожалуйста, указывайте стоимость и срок.