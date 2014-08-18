Иконки категорий Интернет-магазина косметики 33 шт

Нужно дорисовать иконку дугового текста (ArcText) Размер 32 и 16 Иконка должна вписываться в дизайн уже существующих иконок. Буква А уже готова (вышлю по запросу), по сути нужно создать только значок дуги. Исполнителей, без опыта создания иконок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика косметики: косметика на основе розовой воды.
Просьба оставлять предложения с ценой в рублях, сроками выполнения и тестовой работой.
Тестовая работа: иконка к категории "лосьон для тела"
Оплата по факту выполнения работы (электронные деньги).
Необходимо нарисовать иконки категорий для интернет-магазина косметики.
Приветствуется собственное видение. Могут быть как обработанные фото, так и нарисованные полностью с нуля.
Если нужен адрес ИМ, обращаться в личку.
Современный стиль, иконки должны быть хорошо воспринимаемы в размере 130х130px, исходники должны быть отрисовать не меньше 500х500px, формат (psd,ai).
Основные категории:
Для тела
Для волос
Для лица
Парфюмерия
Детская косметика
Подарочные наборы
Антивозрастная косметика
Товары, снятые с продажи
Подкатегории:
Кремы для тела
Лосьоны для тела
Масла
Натуральное мыло
Гели для душа
Для ногтей
Пена для ванны
Скрабы для тела
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Бальзамы для волос
Ополаскиватели для волос
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Маски для лица
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Молочко для лица
Скрабы для лица
Для бритья
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