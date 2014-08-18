Иконки категорий Интернет-магазина косметики 33 шт

Тематика косметики: косметика на основе розовой воды.

Просьба оставлять предложения с ценой в рублях, сроками выполнения и тестовой работой.

Тестовая работа: иконка к категории "лосьон для тела"

Оплата по факту выполнения работы (электронные деньги).

Необходимо нарисовать иконки категорий для интернет-магазина косметики.

Приветствуется собственное видение. Могут быть как обработанные фото, так и нарисованные полностью с нуля.

Если нужен адрес ИМ, обращаться в личку.

Современный стиль, иконки должны быть хорошо воспринимаемы в размере 130х130px, исходники должны быть отрисовать не меньше 500х500px, формат (psd,ai).

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