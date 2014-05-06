41 иконка для меню (размер 20x20px)

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок312 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо создать 41 иконку для размера 20x20 px.

Тема: продукты питания.

Требования:

1. Иконки четко обозначают соответствующие продукты (легко читаемы);

2. Иконки простые и минималистичные;

3. Иконки в едином стиле;

4. Стиль согласуем по ходу работы на примере 1-2 иконок.

Порядок работы:

1. Список всех продуктов по которым нужны иконки предоставлю выбранному исполнителю;

2. Работа принимается в png (превью), и cdr (v15 или ниже);

3. Оставляйте иконки в двух размерах (примерно 20x20px и 100x100px) чтобы посмотреть как смотрятся в мелком варианте и чтобы посмотреть детали. Все в одном png (фон белый), цвет иконок белый на темно-сером.

Для примера прилагаю готовый png (Этот вариант иконок только для примера и не является указанием какой стиль использовать);

Спасибо. Удачи!

10 лет назад
sirop
Иван 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
course11
Евгений 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Евгений предельно точно понял задание. Работу выполнил качественно и в срок. Всегда на связи, приятный в общении исполнитель. Доволен сотрудничеством.
Доволен сотрудничеством - задание ясно сформировано, все исправления были по делу. Рекомендую
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