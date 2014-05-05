Разработать логотип и главную иконку программы

Для программы учета рабочего времени Time Inspector необходимо разработать логотип и иконку.

Логотип должен быть в растре и векторе.

Иконка должна быть в следующих размерах: 16*16, 24*24, 32*32, 48*48, 256*256. 32-битная с альфа-каналом.

Оплата в WebMoney (WMZ).

О программе

Time Inspector отслеживает какие программы запускал пользователь и по каким сайтам ходил, после чего передает эту информацию на сервер. Каждому сайту/программе можно задать статус продуктивности. После накопления данных можно посмотреть различные отчеты.

Программа может использоваться как в личных целях, так и в компаниях.