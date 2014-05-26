Тематика косметики: косметика на основе розовой воды. Просьба оставлять предложения с ценой в рублях, сроками выполнения и тестовой работой. Тестовая работа: иконка к категории "лосьон для тела" Оплата по факту выполнения работы (электронные деньги). Необходимо нарисовать иконки категорий ...
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Требуется разработать иконки для Landing Page по продаже массажных кресел. Качественные, стилистичные, не из сети. Более подробную информацию вышлю выбранному исполнителю.
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