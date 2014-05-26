Разработать иконки для Landing Page

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок209 просмотров
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Требуется разработать иконки для Landing Page по продаже массажных кресел. Качественные, стилистичные, не из сети. Более подробную информацию вышлю выбранному исполнителю.

10 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$150
5 дней
Наталья отлично нарисовала иконки, быстро и в поставленный срок. Пожелания и правки вносила моментальною. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко поставленная задача.Мои наилучшие рекомендации для сотрудничества.
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