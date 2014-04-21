Нужна анимация на сайт в виде порхающих бабочек

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо анимировать порхающих бабочек и разместить на сайте. Кто может реализовать подробное напишите пожалуйста в проекте. Спасибо

10 лет назад
alexua3d
Алексей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать логотип и главную иконку программы

    Для программы учета рабочего времени Time Inspector необходимо разработать логотип и иконку. Логотип должен быть в растре и векторе. Иконка должна быть в следующих размерах: 16*16, 24*24, 32*32, 48*48, 256*256. 32-битная с альфа-каналом. Оплата в WebMoney (WMZ). О программе Time ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Иконки категорий Интернет-магазина косметики 33 шт

    Тематика косметики: косметика на основе розовой воды. Просьба оставлять предложения с ценой в рублях, сроками выполнения и тестовой работой. Тестовая работа: иконка к категории "лосьон для тела" Оплата по факту выполнения работы (электронные деньги). Необходимо нарисовать иконки категорий ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно дорисовать иконку дугового текста (ArcText)

    Нужно дорисовать иконку дугового текста (ArcText) Размер 32 и 16 Иконка должна вписываться в дизайн уже существующих иконок. Буква А уже готова (вышлю по запросу), по сути нужно создать только значок дуги. Исполнителей, без опыта создания иконок ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 41 иконка для меню (размер 20x20px)

    Здравствуйте, Необходимо создать 41 иконку для размера 20x20 px. Тема: продукты питания. Требования: 1. Иконки четко обозначают соответствующие продукты (легко читаемы); 2. Иконки простые и минималистичные; 3. Иконки в едином стиле; 4. Стиль согласуем по ходу работы на примере 1-2 иконок. Порядок работы: 1. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание иконок, фотореалистичных и чернобелых

    $2500

    Для проекта www.blizko.ru - требуется удаленный дизайнер. Объемный заказ растянутый по времени, нужно будет отрисовать иконки в заданном стиле . На сегодняшний день определены следующие параметры: Размер иконок по ширине не менее 77 px до ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать инфографику с иконками

    Нужно сделать дизайн схемы заказ-оплата-доставка в PSD или векторе. Примерная схема http://magenta.su/. Нужно сделать такую же, но для другого сайта, в другой цветовой гамме. Специфика сайта та же. Креатив приветствуется. Пишите цену, срок. Если есть вопросы ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фавикон

    Красивый и качественный фавикон из логотипа. Я не знаю какими словами мне еще описать сию задачу, но попробую, чтобы было не меньше 3 предложений. Мне нужен очень красивый фавикон - яркий, стильный и хорошо детализированный. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад