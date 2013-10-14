Никита Масалов nixXxon86nixXxon86
37 летУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
e-mail: [email protected]
__________Выигранные конкурсы___________
http://www.weblancer.net/contests/455051.html - 1 место
https://www.weblancer.net/contests/462510.html - 1 место
http://www.weblancer.net/contests/439882.html - 1 место
https://www.weblancer.net/contests/456975.html - 2 место
http://www.weblancer.net/contests/479461.html - 2 место
Портфолио
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработал большое количество вариантов логотипа, больше спасибо за качественную и продуктивную работу!
Ответный отзыв
Положительное впечатление от работы с Сергеем. Интересный проект, точное и грамотное задание, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
$50
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Никита за сотрудничество все просто супер. Отдельно хотелось поблагодарить за те недочеты допущенные мной, за которые Никита согласился взяться.
Ответный отзыв
Положительное впечатление от работы с Антоном. Интересный проект, точное и грамотное задание, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
$50
10 баллов
10 лет назад
Все хорошо.