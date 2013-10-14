nixXxon86

Никита Масалов nixXxon86

 
37 летУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
e-mail: [email protected]

__________Выигранные конкурсы___________

http://www.weblancer.net/contests/455051.html - 1 место

https://www.weblancer.net/contests/462510.html - 1 место

http://www.weblancer.net/contests/439882.html - 1 место

https://www.weblancer.net/contests/456975.html - 2 место

http://www.weblancer.net/contests/479461.html - 2 место

https://www.weblancer.net/contests/485628.html - 1 место

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Отзывы заказчиков
volna246
Милана 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Логотип и визитка для "Бильярдный клуб 777"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
arrow333
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Визитка (3 личных, 1 корпоративная)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип для студии разработки сайтов
Разработал большое количество вариантов логотипа, больше спасибо за качественную и продуктивную работу!
Положительное впечатление от работы с Сергеем. Интересный проект, точное и грамотное задание, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
antonvid43
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание дизайна визитных карточек
Спасибо Никита за сотрудничество все просто супер. Отдельно хотелось поблагодарить за те недочеты допущенные мной, за которые Никита согласился взяться.
Положительное впечатление от работы с Антоном. Интересный проект, точное и грамотное задание, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
vavon
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа
Все хорошо.
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Ответный отзыв