Задача – создать три изображения-карты для игрового проекта. Лес-океан, пустыня, снег. Вид сверху, высокая детализация. Желателен вектор, растр допустим. Работа с основным дизайнером проекта.
Иконка 88х88
Здравствуйте. Необходимо нарисовать иконку 88х88, с закругленными краями.
Желательно ярко-оранжевый цвет в сочетании со светло-серым. Примерно как на картинке в приложении.
Оранжевый должен быть ярким и жизнеутверждающим. В верхней части надпись: "Кредит Моментально", в нижней части под стрелкой надпись: "ДА", нижняя часть с подчеркиванием.
Ваши предложения по цене и сроку.
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