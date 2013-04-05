Иконка 88х88

Здравствуйте. Необходимо нарисовать иконку 88х88, с закругленными краями.

Желательно ярко-оранжевый цвет в сочетании со светло-серым. Примерно как на картинке в приложении.

Оранжевый должен быть ярким и жизнеутверждающим. В верхней части надпись: "Кредит Моментально", в нижней части под стрелкой надпись: "ДА", нижняя часть с подчеркиванием.

Ваши предложения по цене и сроку.