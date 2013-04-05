Иконка 88х88

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Завершен6 заявок170 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать иконку 88х88, с закругленными краями.

Желательно ярко-оранжевый цвет в сочетании со светло-серым. Примерно как на картинке в приложении.

Оранжевый должен быть ярким и жизнеутверждающим. В верхней части надпись: "Кредит Моментально", в нижней части под стрелкой надпись: "ДА", нижняя часть с подчеркиванием.

Ваши предложения по цене и сроку.

12 лет назад
samjoop
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Высший балл. Все было сделано сверх-быстро и сверх-хорошо. Огромное спасибо Алексею, буду обращаться в будущем))
Спасибо. Все четко, моментальная оплата) Обязательно буду сотрудничать еще)

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ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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