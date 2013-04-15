ZooM_

Алексей ZooM_

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Прошу Вас ознакомится с условиями

и порядком нашего сотрудничества!

  • Работаю БЕЗ предоплаты
  • Тестовые задания не выполняю
  • Работать начинаю только после выбора меня исполнителем
  • Работа осуществляется по ТЗ
  • Изменение Тз в процессе работы - за дополнительную плату
  • После выполнения работы, происходит взаимный обмен отзывами
  • Способы оплаты : Webmoney

    • Яндекс_деньги ((не желательны) принимаются только в крайних случаях))

    Порядок работы:

    Выбор исполнителя --> Работа --> Результат --> Внесение правок --> Полная оплата --> Отправка исходников --> Взаимный обмен отзывами

    Отзывы заказчиков

    Lexxxart
    Алексей 
    40 лет
    17 лет в сервисе
    Был
    4 года назад
    $150
    10 баллов
    12 лет назад
    Редизайн сайта клиники
    Работой доволен, выполнял все корректировки и пожелания быстро, без лишних слов. Рекомендую.
    Отличный заказчик, понятное и адекватное ТЗ. Вежливое обращение, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
    Ответный отзыв
    avroraventures
    Тимофей 
    44 года
    15 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $120
    10 баллов
    12 лет назад
    Дизайн сайта "ДорожныеРаботы.рф"
    Большое СПАСИБО!!! Особенно благодарен на креатив, качество и терпение. Всем рекомендую!
    Спасибо за отличный конкурс! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую.
    Ответный отзыв
    andreev09
    Артём 
    41 год
    13 лет в сервисе
    Был
    12 лет назад
    $15
    10 баллов
    12 лет назад
    Простой дизайн страницы по схеме, СБР
    Хороший исполнитель, все рекомендую
    Четкое тз. оплату получил сразу же. Добросовестный заказчик, рекомендую.
    Ответный отзыв
    MeTuC
    46 лет
    19 лет в сервисе
    Был
    4 года назад
    $70
    10 баллов
    12 лет назад
    Дизайн сайта
    Алексей настоящий профессионал, работу выполнил качественно и в срок, всем рекомендую!
    Отличный заказчик ! Всегда на связи , понятное ТЗ, оплата без проблем ! Буду рад новым заказам !
    Ответный отзыв
    maxidenn
    43 года
    13 лет в сервисе
    Был
    11 лет назад
    111 отзывов(-4)
    $35
    10 баллов
    12 лет назад
    Дизайн сайта для производства пеноблоков
    Благодарю за исполнительность и понимание, а так же умение выходить из сложных ситуаций.
    Оплата получена
    Ответный отзыв
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    Дизайн сайтов
    9 отзывов
    от $35
    от 1 дня
    нет рейтинга