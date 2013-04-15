Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Прошу Вас ознакомится с условиями
и порядком нашего сотрудничества!
Яндекс_деньги ((не желательны) принимаются только в крайних случаях))
Порядок работы:
Выбор исполнителя --> Работа --> Результат --> Внесение правок --> Полная оплата --> Отправка исходников --> Взаимный обмен отзывами
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Работой доволен, выполнял все корректировки и пожелания быстро, без лишних слов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное и адекватное ТЗ. Вежливое обращение, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
$120
10 баллов
12 лет назад
Большое СПАСИБО!!! Особенно благодарен на креатив, качество и терпение. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за отличный конкурс! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую.
$15
10 баллов
12 лет назад
Хороший исполнитель, все рекомендую
Ответный отзыв
Четкое тз. оплату получил сразу же. Добросовестный заказчик, рекомендую.
$70
10 баллов
12 лет назад
Алексей настоящий профессионал, работу выполнил качественно и в срок, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик ! Всегда на связи , понятное ТЗ, оплата без проблем ! Буду рад новым заказам !
$35
10 баллов
12 лет назад
Благодарю за исполнительность и понимание, а так же умение выходить из сложных ситуаций.
Ответный отзыв
Оплата получена
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга