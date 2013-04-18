Отрисовать в векторе корону

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен19 заявок327 просмотров

В приложении корона, справа черным обведено, то что нужно отрисовать в векторе.

Слева вверху две стилизованные короны, хотелось бы сделать нечто упрощенное из третьей, по обведенным линиям.

Шарики на дугах с отступом друг от друга. Между трехлистниками и нижней дугой под ними можно чуть больше расстояние сделать, чтоб не так слипшесь было, чтоб трехлистники дуги не касались.

Главное, чтоб каждый элемент (шарик, линия) на отдельном слое (можно сгруппированные), чтоб если не нравятся можно было легко скрыть-отключить.

формат .eps

12 лет назад
Mag8891
Тата 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sweet_merry
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Cпасибо! Спасибо! Спасибо! еще раз. Очень нравиться с Вами сотрудничать)) очень внимательны и прислушиваетесь к пожеланиям- вносимым корректирокам в процессе работы. все элементы векторного изображения разбиты очень детально по слоям. сделано точно в срок, буду обращаться в будущем!
Прекрасный заказчик! Задача поставлена четко, все подробно описано. Оплата моментальна. Очень приятно было с вами поработать! Надеюсь, еще посотрудничаем!

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sweet_merry
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад