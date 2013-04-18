Отрисовать в векторе корону

В приложении корона, справа черным обведено, то что нужно отрисовать в векторе.

Слева вверху две стилизованные короны, хотелось бы сделать нечто упрощенное из третьей, по обведенным линиям.

Шарики на дугах с отступом друг от друга. Между трехлистниками и нижней дугой под ними можно чуть больше расстояние сделать, чтоб не так слипшесь было, чтоб трехлистники дуги не касались.

Главное, чтоб каждый элемент (шарик, линия) на отдельном слое (можно сгруппированные), чтоб если не нравятся можно было легко скрыть-отключить.

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