Нарисовать favicon

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Завершен3 заявки189 просмотров

Для сайта http://momm.com.ua/ надо нарисовать favicon

Рисунок должен соответствовать содержанию сайта

Пишите сроки и размер оплаты.

Оплата по Вебмани

12 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил работу почти мгновенно. Быстро отвечает на вопросы. Всем рекомендую.
+10.Очень положительный заказчик. Задачу и технические вопросы оставил на меня,сразу принял работу и получил результат.Рекомендую для сотрудничества.Спасибо!

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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