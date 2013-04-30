Иконки для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок235 просмотров

Доброго дня!

Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности".

Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели.

Сроки - 7-10 дней.

Иконки качественные, уникальные, такого качества:

privatbank.ua/images/main/infoHouse.png

privatbank.ua/images/main/infoTrans.png

Примеры все дам.

Оплата: 20% предоплата, остальное по факту.

12 лет назад
tsarus
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shuxrat-z
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично поработали! Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятный на общение , по тз.претензий небыло,цены адекватные и сроки умеренные!Рад сотрудничать и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

shuxrat-z
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад