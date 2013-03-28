Дизайн мобильных приложений, сайтов...
Качественный дизайн мобильных интерфэйсов,креативный подход.
Работаю с предоплатой,также и без предоплаты.
Своевременная здача проэкта!
Портфолио
- Life-Payments399 просмотров
- TEZ Taxi for Tashkent303 просмотра
- Иконки сайта пластиковых окон919 просмотров
- Medicine chest icon. Sold304 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали! Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень приятный на общение , по тз.претензий небыло,цены адекватные и сроки умеренные!Рад сотрудничать и в дальнейшем!
$50
8 баллов
12 лет назад
iOS
Работа была выполнена в срок, замечаний по качеству нет
Ответный отзыв
Приятно работать с такими заказчиками!Было выложено чёткое т.з.,поэтому всё сделано без замечаний и разногласий.Готов на дальнейшее сотрудничество!
$50
10 баллов
12 лет назад
Очень красивые получились иконки и цена адекватная, Спасибо за помощь, рекомендую
Ответный отзыв
Задача была выполнена успешно,без разноглассий! Приятно работать с такими работодателями!