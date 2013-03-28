shuxrat-z

Шухрат Закиров shuxrat-z

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн мобильных приложений, сайтов...

Качественный дизайн мобильных интерфэйсов,креативный подход.

Работаю с предоплатой,также и без предоплаты.

Своевременная здача проэкта!

Портфолио

Отзывы заказчиков

tsarus
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Иконки для интернет магазина
Отлично поработали! Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятный на общение , по тз.претензий небыло,цены адекватные и сроки умеренные!Рад сотрудничать и в дальнейшем!
Ответный отзыв
Bartl
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
8 баллов
12 лет назад
Иконка iOS-приложения
iOS
Работа была выполнена в срок, замечаний по качеству нет
Приятно работать с такими заказчиками!Было выложено чёткое т.з.,поэтому всё сделано без замечаний и разногласий.Готов на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
kolosite
Руслан 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Свадебные иконки
Очень красивые получились иконки и цена адекватная, Спасибо за помощь, рекомендую
Задача была выполнена успешно,без разноглассий! Приятно работать с такими работодателями!
Ответный отзыв