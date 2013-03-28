Руслан, активно помогал решить проблему на этапе разработке, всегда был доступен в скайпе и консультировал по все вопросам, ко всему этому после сдачи проекта выплатил дополнительную сумму в качестве бонуса. Буду рад работать с Русланом и в дальнейшем.