kolosite

Руслан kolosite

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отремонтировать Feedback (DLE 10)

    $5

    На сайте, на главной установлен feedback, одна из его функций не работает, необходимо исправить. Для хорошего специалиста работы на 2 минуты, но сразу предупреждаю- гугл не поможет.

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка по вёрстке (DLE 10)

    $25

    Есть несложный модуль конкурса на сайте свадебного салона. Необходимо внести пару правок в работу данного модуля, а именно: 1. Страница заявок на участие в конкурсе. По средствам фидбека, с возможностью прикрепления ...

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются работы на сайте под DLE

    $61

    Есть несколько ошибок и недочётов при работе внешних модулей. Где то разрешить редактирование, где то удаление. Также есть дырка в коде, которую необходимо обнаружить и золотать. Работа без предоплаты. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для Дворца Торжеств

    Хотелось бы выслушать предложения по написанию сайта для Дворца Торжеств. Есть домен и место на хостинге, но нет дизайна, нет ничего кроме требуемой структуры сайта, во вложении. (xls) Возможные платформы для ...

    DLEWordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль "доска объявлений"

    $165

    Требуется написать модуль для сайта. Суть модуля, что каждый зарегистрированный пользователь может создать своё частное объявление о продаже или обмене товара. Разделение по категориям, поиск по ценам и категориям. Более подробно при приватном ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Уникальный модуль заметок для сайта

    $166

    Модуль представляет собой персональную страницу пользователя с возможностью добавлять/удалять/редактировать заметки. Заметки в виде стикеров, могут содержать либо изображение, либо текстовую информацию, ссылки – активный и преобразующие. Возможность создавать группу для заметок, выбирать форму ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система скидок

    $100

    На сайте необходимо создать купонную систему позволяющая раздавать владельцам фирм купоны-скидки при покупки в их магазинах. Пользователи должны иметь возможность либо распечатать полученный купон либо переписать код, который будет каждый раз при запросе ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Свадебные иконки

    Нужны уникальные свадебные иконки для портала. Список иконок: - свадебные платья - автомобили - банкетные залы - мужские костюмы - ювелирные салоны ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система скидок на сайте

    На сайте необходимо организовать систему скидок для посетителей на покупку товаров и услуг, которые разместили свои скидки в каталоге. Кратко схема: 1. Продавец услуги или товара создаёт свою акцию на сайте. ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка по сайту DLE

    $50

    Требуется устранить баги и немного исправить функционал у сайта. Вот список работ: 1 Сторонний модуль Каталог фирм: Если к примеру добавить фото при создании фирмы и назначить её обложкой, а потом ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте

    $50

    Есть несколько багов на сайте, вернее недоделок предыдущего фрилансера, которые нужно испраить Требуется человек с хорошим опытом работы с ДЛЕ, чтобы быстро исправил ошибки и небольшие работы по верстке. Примерный список ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить фон у стандартного виджета вконтакте

    $15

    Есть сайт с определённой тематикой с выдержанным стилем и дизайном, хочется поставить на него виджет от ВК -"сообщества", но его молочно-белый фон не подходит для сайта. Возникла идея применения квери скриптов для наложения одного ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются срочные небольшие работы по DLE 9

    $100

    Есть несколько багов на сайте, вернее недоделок предыдущего фрилансера, которые нужно испраить Требуется человек с хорошим опытом работы с ДЛЕ, чтобы быстро исправил ошибки и небольшие работы по верстке. Примерный список ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Привязка интерактивной яндекс-карты для сайта

    $100

    Необходимо создать интерактивную карту на основе yandex.map с привязкой к каталогу фирм для портала. Кратко: Карта города со списком организаций, месторасположение каждой фирмы можно будет просмотреть по метке на карте ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль портфолио на DLE 9.8

    $160

    Для сайта на ДЛЕ необходим уникальный модуль, включающий в себя категории и встраивание видео+фотогалереи Требование к кандидату: - возраст от 23 лет - свободный от других проектов ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуются срочные небольшие работы по DLE 9
DLE
Чёткая задача, чёткая оплата. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного заказчика
Спасибо за работу
Ответный отзыв
k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка по сайту DLE
DLE
Все ок, спасибо!
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Comeonandroid
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$61
10 баллов
12 лет назад
Требуются работы на сайте под DLE
DLE
Руслан, активно помогал решить проблему на этапе разработке, всегда был доступен в скайпе и консультировал по все вопросам, ко всему этому после сдачи проекта выплатил дополнительную сумму в качестве бонуса. Буду рад работать с Русланом и в дальнейшем.
Прекрасно справился с работой. Быстро и надёжно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Stilch
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$166
10 баллов
12 лет назад
Уникальный модуль заметок для сайта
DLE
Замечательный закачик. Адекватный, знает точно чего хочет. Когда сделал часть работы, по результатам проделанного, предложил мне аванс, но я отказался, по окончании работы полностью выплатил мне всю сумму + за качественно сделанную работу, накинул приятный бонус в виде дополнительных денежных средств. Очень доволен сотрудничеством, будем работать и в дальнейшем. Надежный человек.
Прекрасно справился с работой. В кротчайшие сроки и без каких либо переделок. Приятно доволен сотрудничеством, и буду обращаться дальше
Ответный отзыв
shuxrat-z
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Свадебные иконки
Задача была выполнена успешно,без разноглассий! Приятно работать с такими работодателями!
Очень красивые получились иконки и цена адекватная, Спасибо за помощь, рекомендую
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