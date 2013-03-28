На сайте, на главной установлен feedback, одна из его функций не работает, необходимо исправить. Для хорошего специалиста работы на 2 минуты, но сразу предупреждаю- гугл не поможет.
- $5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Есть несложный модуль конкурса на сайте свадебного салона. Необходимо внести пару правок в работу данного модуля, а именно: 1. Страница заявок на участие в конкурсе. По средствам фидбека, с возможностью прикрепления ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $61
Есть несколько ошибок и недочётов при работе внешних модулей. Где то разрешить редактирование, где то удаление. Также есть дырка в коде, которую необходимо обнаружить и золотать. Работа без предоплаты. ...Завершен12 лет назад
Хотелось бы выслушать предложения по написанию сайта для Дворца Торжеств. Есть домен и место на хостинге, но нет дизайна, нет ничего кроме требуемой структуры сайта, во вложении. (xls) Возможные платформы для ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $165
Требуется написать модуль для сайта. Суть модуля, что каждый зарегистрированный пользователь может создать своё частное объявление о продаже или обмене товара. Разделение по категориям, поиск по ценам и категориям. Более подробно при приватном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать логотип для сайта. Всё просто. Сайт посвящен продаже и обмене товаров народного потребления. Сайт городского масштабаЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт12 лет назад
- $166
Модуль представляет собой персональную страницу пользователя с возможностью добавлять/удалять/редактировать заметки. Заметки в виде стикеров, могут содержать либо изображение, либо текстовую информацию, ссылки – активный и преобразующие. Возможность создавать группу для заметок, выбирать форму ...Завершен12 лет назад
- $100
На сайте необходимо создать купонную систему позволяющая раздавать владельцам фирм купоны-скидки при покупки в их магазинах. Пользователи должны иметь возможность либо распечатать полученный купон либо переписать код, который будет каждый раз при запросе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужны уникальные свадебные иконки для портала. Список иконок: - свадебные платья - автомобили - банкетные залы - мужские костюмы - ювелирные салоны ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте необходимо организовать систему скидок для посетителей на покупку товаров и услуг, которые разместили свои скидки в каталоге. Кратко схема: 1. Продавец услуги или товара создаёт свою акцию на сайте. ...Закрыт12 лет назад
- $15
Карта привязана к каталогу, и имеет список позиций с чекбоксом Нужно изменить: -дизайн плавующего окна -дизайн метки на карте.Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется устранить баги и немного исправить функционал у сайта. Вот список работ: 1 Сторонний модуль Каталог фирм: Если к примеру добавить фото при создании фирмы и назначить её обложкой, а потом ...Завершен12 лет назад
- $50
Есть несколько багов на сайте, вернее недоделок предыдущего фрилансера, которые нужно испраить Требуется человек с хорошим опытом работы с ДЛЕ, чтобы быстро исправил ошибки и небольшие работы по верстке. Примерный список ...Закрыт12 лет назад
- $15
Есть сайт с определённой тематикой с выдержанным стилем и дизайном, хочется поставить на него виджет от ВК -"сообщества", но его молочно-белый фон не подходит для сайта. Возникла идея применения квери скриптов для наложения одного ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть несколько багов на сайте, вернее недоделок предыдущего фрилансера, которые нужно испраить Требуется человек с хорошим опытом работы с ДЛЕ, чтобы быстро исправил ошибки и небольшие работы по верстке. Примерный список ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо создать интерактивную карту на основе yandex.map с привязкой к каталогу фирм для портала. Кратко: Карта города со списком организаций, месторасположение каждой фирмы можно будет просмотреть по метке на карте ...Закрыт12 лет назад
- $160
Для сайта на ДЛЕ необходим уникальный модуль, включающий в себя категории и встраивание видео+фотогалереи Требование к кандидату: - возраст от 23 лет - свободный от других проектов ...Завершен12 лет назад