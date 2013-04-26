В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...
Сайт для Дворца Торжеств
Хотелось бы выслушать предложения по написанию сайта для Дворца Торжеств.
Есть домен и место на хостинге, но нет дизайна, нет ничего кроме требуемой структуры сайта, во вложении. (xls)
Возможные платформы для разработки: WordPress, DLE (WP предпочтительно)
Полная занятость и не высокая цена. Если бы бюджет был резиновый, заказали бы у местных веб-студий
Предоплата возможна, но только после предоставления набросков главной страницы (картинка)
Предоплата возможна только при наличии положительных отзывов и закрытых проектов.
Срок 2 недели, всесторонне участие в создании макета и обратная связь.
Бюджет от 10000 тыс, в зависимости от сложности.
Заявки фрилансеров
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