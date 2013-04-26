Сайт для Дворца Торжеств

Хотелось бы выслушать предложения по написанию сайта для Дворца Торжеств.

Есть домен и место на хостинге, но нет дизайна, нет ничего кроме требуемой структуры сайта, во вложении. (xls)

Возможные платформы для разработки: WordPress, DLE (WP предпочтительно)

Полная занятость и не высокая цена. Если бы бюджет был резиновый, заказали бы у местных веб-студий

Предоплата возможна, но только после предоставления набросков главной страницы (картинка)

Предоплата возможна только при наличии положительных отзывов и закрытых проектов.

Срок 2 недели, всесторонне участие в создании макета и обратная связь.

Бюджет от 10000 тыс, в зависимости от сложности.