PHP-разработчик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок261 просмотр

В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист.

Требования:

- опыт разработки от 2 лет;

- высшее техническое образование;

- глубокое знание PHP 5;

- хороший уровень знаний JavaScript;

- хороший уровень знаний MySQL 5;

- хорошее понимание ООП;

- понимание и умение избегать SQL injection, XSS и CSRF

Было бы неплохо:

- знание HTML5

Что мы предлагаем:

работу по плечу в небольшом, но очень дружном коллективе)

Высокую ЗП в зависимости от квалификации кандидата

Бонусы и пересмотр ЗП по результатам работы

HTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
12 лет назад
netgame
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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