Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Создатель premium-сайтов на WP
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Меня интересует создание premium-сайтов на WP или DLE
Разберется даже ребенок.
********************************************
КАНДИДАТЫ БЕЗ СКАЙПА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ *
********************************************
И так что я хочу получить:
Уникальные заголовки </p><p>Прописанные мета-теги keywords, description </p><p>В меру расставленные теги акцентирования < strong> и < H1> </p><p>В целом приятное для восприятия пользователей оформление статей, с подзаголовками, списками, иногда таблицами </p><p>Изображения к статьям с прописанными alt-ами </p><p>Динамическая XML|HTML карта сайта </p><p>КАЧЕСТВЕННО НАСТРОЕННЫЙ robots.txt без дублей страниц! </p><p>Хорошая перелинковка между статьями </p><p>---------------------------------------------------- </p><p>Ваша задача заключается в обработке текста… на 1 сайт у меня уходит времени от 2 до 5 часов </p><p>оплата от 1000 рублей за 1 сайт </p><p> </p><p>прошу обратить ваше внимание что я не прошу рисовать, верстать или уникализировать шаблон для сайта… … писать контент… все это я предоставляю, </p><p>вам так сказать нужно собрать это воедино согласно условиям задания. </p><p> </p><p>ВСЕ ЭТО МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СРЕДСТВАМИ ЗЕБРОИДА! быстро и ловко;) </p><p>------------------------------------------------------------------------------------------------- </p><p>Интересующимся настоятельно советую посмотреть ролик <a href="http://www.zebroid.ru">www.zebroid.ru</a> — отпадут вопросы. </p><p> </p><p> </p><p>Что я предоставлю: </p><p> </p><p>- собственно сам Зеброид (в ваше личное пользование, поверьте вещь классная) </p><p> </p><p>- контент порядка 60 000 символов копирайта с СЯ на 50 статей (~50 ключей) </p><p> </p><p>- большой объем работы </p><p> </p><p>********* </p><p> </p><p>ЭТО НЕ РЕКЛАМА ПРОГРАММЫ! </p><p>она достаточна давно появилась и я ей успешно пользуюсь </p><p> </p><p> </p><p>Жду ваших заявок. </p><p>Предоплата.</p>
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт для приватного клуба (спа-салона). По внутреннему оформлению клуб будет похож на этот http://clubviolet.ru Примеры сайтов, которые нравятся (плюс вышеуказанный): http://www.templatemonster.com/swish-templates/25785.html http://www.templatemonster.com/flash-templates/11971.html В этих шаблонах нравятся: 1. Крупные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
что нужно? Точная копия goo.gl/2qbcY около 20 страниц свой дизайн (шапка, подвал, шрифт) размещение на хостинге, отладка cms рассматриваю только известные, ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно сайт http://bit.ly/Zkwfei перевести на любую удобную CMS, вплоть до Вашей собственной. Требования следующие 1. Дизайн остается точь-в-точь таким же 2. Управлять верхнем меню, добавлять, редактировать. Возможность ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создать сайт с контентом, посвященным архиватору винрар. Аналог на который можно ориентироваться http://download-archiver.ru/. Сайт необходим для дальнейшего сео продвижения по сопутствующим запросам типа скачать архиватор, скачать винрар - контента у меня нет. Оплата WMR. ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно нужно сделать сайт с нуля, клон этому-http://www.ambconsulting.ru/. Ваши сроки и цены.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт с онлайн-оплатой под ключ. Задача в приложении. Все ответы ТОЛЬКО в проект. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ПРИМЕРНУЮ цену, сроки и CMS.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Должен быть такой же функционал, как у данного сайта. То есть автоматические выплаты (аттестат продавца вебмани имеется). ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка сайта по ведению бухгалтерского учета проектов. Готов выслушать Ваши предложения.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть сайт На основе этого сайта необходимо создать сайт для российской компании. Дизайн и функционал будет практически идентичный, только на русском языке. Примерный скорректированный дизайн уже изготовлен в Photoshop - требуются ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт12 лет назад