Здравствуйте уважаемые вебмастера! Необходимо создать с нуля три сайта на ВП. В дальнейшей сайты будут монетизироваться статьями, потому главным является лента новостей на главной, небольшими полосами + картинка в ...
Создание сайта с функционалом интернет-магазина
Добрый день!
Есть сайт
На основе этого сайта необходимо создать сайт для российской компании. Дизайн и функционал будет практически идентичный, только на русском языке. Примерный скорректированный дизайн уже изготовлен в Photoshop - требуются небольшие доработки.
Сверстать шаблон и натянуть на CMS (используя сайт на 2 строке этого описания проекта и фотошоп файла) - это первое дело.
Второе. На сайте хотим сделать функционал интернет-магазина.
Изучили рынок кованых изделий, нас полностью устраивает функционал:
Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО, изучите/посмотрите все "фишки" с этого интернет-магазина, процесс создания и оформления заказа. Нам необходим точно такой же функционал. НЕ МЕНЕЕ. Только на нашем новом дизайне (шаблоне)
Ребята поработали очень хорошо, у них все реализовано (для рынка кованых изделий) очень классно. Дорабатывать в функционале интернет-магазина практически нечего (анализировали и проверяли долго) - поэтому и требуем точно такой же функционал.
У нас выгрузка остатков и цен будет из 1С. Какой вам нужен формат файла скажете потом.
Посмотрев код, видно, что у них () используется CMS Bitrix. Для реализации точно такого же функционала тоже придется брать лицензию Битрикс? Или будут предложения все реализовать на другой CMS? Если только Битрикс, то:
1. Какой тип лицензии необходим? (т.к. стоят они совсем недешево)
2. Буду искать реселлеров, возможно как-то дешевле лицензия выйдет
Резюмирую:
1. Предложить CMS, на которой выполните данный заказ
2. Сверстать шаблон российского сайта на основе сайта и фотошоп файлов. Будет практически копия с некоторыми доработками
3. Создать функционал интернет-магазина как у. Полностью такой же!!! т.к. он устраивает вполне, проверяли долго. И привязать к вышесозданному дизайну и шаблону
Оплата желательно по безналу!
За наличные, электронные деньги и т.д. тоже можно, но менее приоритетно.
Из предложенных цен буду выбирать по такой схеме: Предложенная сумма безнал = наличка или электронные деньги +15% (т.е. наличкой оплата на 15% меньше)
От вас:
1. цена проекта (указать нал или безнал)
2. Сроки исполнения
3. CMS, на которой собираетесь реализовать проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Рекламная группа «Осьминог» (www.os8.ru) ищет специалистов «Web-программист» для постоянного сотрудничества. Основные требование: 1. Знание CMS Joomla; 2. Знание HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript.; 3. Опыт вёрстки и создание темплейтов ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, требуется создать сайт аналогичный этому - http://www.kg-r.com/ С возможностью регистрации и оплаты за информационную базу недвижимости. Сайт должен быть надежно защищен от взлома. Нужен по сути ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо изготовить сайт для экодеревни наполнение: 1 страница Эко Деревня 2 страница Питомник деревьев 3 страница Льно Завод 4 страница Колбасный цех 5 страница Лесопилка ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5000
Требуется профессиональная команда для создания системы управления образовательными мероприятиями и обеспечения взаимодействия участников с организаторами. В общих чертах система должна предоставлять возможность: • следить за своим индивидуальным рейтингом, а также рейтингом остальных ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Всем привет! Новой компании по оптовой торговле промышленными клеями требуется: 1. фирменный логотип, визитка, фирм. бланк. За основу для идеи логотипа можно взять из прикрепленных. 2. ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт-визитку под ключ. Лого есть,цветовая гамма и тексты тоже. Бюджет ограничен.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Приветствую. Необходимо разработать сайт холодильного оборудования. Есть магазин с кучей товаров, необходимо разработать сайт для их продажи Так же разработать дизайн сайта + верстка ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $2500
Добрый день. Начинаем работу над новым весьма непростым проектом. Уже имеем готовый дизайн и его верстку.Нуждаемся в толковом разработчике или команде которая готовая натянуть макеты на CMS Drupal 7. В приоритете фрилансер ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад