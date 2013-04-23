Создание сайта с функционалом интернет-магазина

Добрый день!

Есть сайт

На основе этого сайта необходимо создать сайт для российской компании. Дизайн и функционал будет практически идентичный, только на русском языке. Примерный скорректированный дизайн уже изготовлен в Photoshop - требуются небольшие доработки.

Сверстать шаблон и натянуть на CMS (используя сайт на 2 строке этого описания проекта и фотошоп файла) - это первое дело.

Второе. На сайте хотим сделать функционал интернет-магазина.

Изучили рынок кованых изделий, нас полностью устраивает функционал:

Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО, изучите/посмотрите все "фишки" с этого интернет-магазина, процесс создания и оформления заказа. Нам необходим точно такой же функционал. НЕ МЕНЕЕ. Только на нашем новом дизайне (шаблоне)

Ребята поработали очень хорошо, у них все реализовано (для рынка кованых изделий) очень классно. Дорабатывать в функционале интернет-магазина практически нечего (анализировали и проверяли долго) - поэтому и требуем точно такой же функционал.

У нас выгрузка остатков и цен будет из 1С. Какой вам нужен формат файла скажете потом.

Посмотрев код, видно, что у них () используется CMS Bitrix. Для реализации точно такого же функционала тоже придется брать лицензию Битрикс? Или будут предложения все реализовать на другой CMS? Если только Битрикс, то:

1. Какой тип лицензии необходим? (т.к. стоят они совсем недешево)

2. Буду искать реселлеров, возможно как-то дешевле лицензия выйдет

Резюмирую:

1. Предложить CMS, на которой выполните данный заказ

2. Сверстать шаблон российского сайта на основе сайта и фотошоп файлов. Будет практически копия с некоторыми доработками

3. Создать функционал интернет-магазина как у. Полностью такой же!!! т.к. он устраивает вполне, проверяли долго. И привязать к вышесозданному дизайну и шаблону

Оплата желательно по безналу!

За наличные, электронные деньги и т.д. тоже можно, но менее приоритетно.

Из предложенных цен буду выбирать по такой схеме: Предложенная сумма безнал = наличка или электронные деньги +15% (т.е. наличкой оплата на 15% меньше)

От вас:

1. цена проекта (указать нал или безнал)

2. Сроки исполнения

3. CMS, на которой собираетесь реализовать проект.