Нужен сайт видео-чат с привязками к системе оплат webmoney, яндекс-деньги, возможно киви и смс. Предпочтительная CMS - joomla. Остальные детали сообщу при личном контакте. Жду Ваши предложения по цене и сроку разработке.
Создание лого+сайт-визитка
Всем привет!
Новой компании по оптовой торговле промышленными клеями требуется:
1. фирменный логотип, визитка, фирм. бланк. За основу для идеи логотипа можно взять из прикрепленных.
2. сайт-визитка на wordpress. По функционалу сайт нужен примерно такой:
Заявки фрилансеров
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