Создание cайта аукциона автомобилей

Добрый день.

Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона по функционалу подобного http://autoauction.in.ua/index.php ( еще пример http://cartender.ru), а по дизайну http://www.autobid.de/

Ищу специалистов, кто справится с задачей. Лучше, если это будет студия или совместная группа специалистов .

Желателен опыт создания подобных сайтов аукционов.

Возможна работа от вас по готовым шаблонам или скриптам аукционов, которые также можно найти в интернете.

Мне это не важно. Важна цена, сроки и результат.

Организация только создается, поэтому изначально наполнение сайта будет минимальным.

Расчеты по безопасной сделке.

Пожалуйста, сразу сообщайте стоимость, примеры выполненных работ (аукционы?) и сроки исполнения.