Создать группу вконтакте на основе сайта.
Создание cайта аукциона автомобилей
Добрый день.
Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона по функционалу подобного http://autoauction.in.ua/index.php ( еще пример http://cartender.ru), а по дизайну http://www.autobid.de/
Ищу специалистов, кто справится с задачей. Лучше, если это будет студия или совместная группа специалистов .
Желателен опыт создания подобных сайтов аукционов.
Возможна работа от вас по готовым шаблонам или скриптам аукционов, которые также можно найти в интернете.
Мне это не важно. Важна цена, сроки и результат.
Организация только создается, поэтому изначально наполнение сайта будет минимальным.
Расчеты по безопасной сделке.
Пожалуйста, сразу сообщайте стоимость, примеры выполненных работ (аукционы?) и сроки исполнения.
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