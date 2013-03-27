peter6969696

Требуется сделать сайт и мобильное приложение по образцу мобильного приложения Meanwhile, с дополнительной возможностью заполнения и публикации объявлений в автоматическом режиме. Если можете сделать сайт или приложение, тоже обращайтесь. В идеале сделать ...
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется протестировать сайт carbet.magiyara.org/ перед размещением в хостинг. Нужно проверить сайт на ошибки, верстку и функционал. Работы на несколько часов. Пишите сразу опыт и стоимость работы. Дорогие варианты не предлагать.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
СОЗДАНИЕ САЙТА АВТОМОБИЛЬНОГО АУКЦИОНА Добрый всем день. Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона аналога www.cartender.ru по функционалу и подобного по дизайну www.autobid.de. Есть уже готовый дизайн ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона по функционалу подобного http://autoauction.in.ua/index.php ( еще пример http://cartender.ru), а по дизайну http://www.autobid.de/ Ищу специалистов, кто справится с задачей. Лучше, если ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо создание «под ключ» российского аналога сайта www.betcars.com (другой подходящий вариант www.autobid.de) по продаже автомобилей на основе онлайн торгов. Ищу специалистов, кто справится ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо создание сайта "под ключ" аналога сайта www.autobid.de по продаже автомобилей на основе онлайн торгов. Ищу специалистов, кто делал сайты торговли по ставкам, или схожие сайты аукционов. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад