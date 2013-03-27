peter6969696

Петр peter6969696

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Требуется сделать сайт и мобильное приложение по образцу Meanwhile

    Требуется сделать сайт и мобильное приложение по образцу мобильного приложения Meanwhile, с дополнительной возможностью заполнения и публикации объявлений в автоматическом режиме. Если можете сделать сайт или приложение, тоже обращайтесь. В идеале сделать ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование сайта

    $50

    Требуется протестировать сайт carbet.magiyara.org/ перед размещением в хостинг. Нужно проверить сайт на ошибки, верстку и функционал. Работы на несколько часов. Пишите сразу опыт и стоимость работы. Дорогие варианты не предлагать.

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта автомобильного аукциона

    СОЗДАНИЕ САЙТА АВТОМОБИЛЬНОГО АУКЦИОНА Добрый всем день. Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона аналога www.cartender.ru по функционалу и подобного по дизайну www.autobid.de. Есть уже готовый дизайн ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание cайта аукциона автомобилей

    Добрый день. Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона по функционалу подобного http://autoauction.in.ua/index.php ( еще пример http://cartender.ru), а по дизайну http://www.autobid.de/ Ищу специалистов, кто справится с задачей. Лучше, если ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта аукциона автомобилей

    Добрый день. Необходимо создание «под ключ» российского аналога сайта www.betcars.com (другой подходящий вариант www.autobid.de) по продаже автомобилей на основе онлайн торгов. Ищу специалистов, кто справится ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта интернет-аукциона

    Добрый день. Необходимо создание сайта "под ключ" аналога сайта www.autobid.de по продаже автомобилей на основе онлайн торгов. Ищу специалистов, кто делал сайты торговли по ставкам, или схожие сайты аукционов. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад