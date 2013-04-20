Создать сайт

Доброго времени суток. Необходимо сделать flash-страницу в виде "матрицы" как в фильме. Вот пример (http://www.topoboi.com/images/201302/topoboi.com_8100.jpg) Нужно чтобы цифры бежали, а по центру было окошко для ввода пароля, чтобы войти. ...