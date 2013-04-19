Сайт для строительной компании

Переделать сайт biltek-stroy.ru (сделать что-то более презентабельное, клиенты «с улицы» и интернет-рекламы не приходят, только по рекомендации для участия в закрытых тендерах, поэтому должен быть хороший четкий сайт, дающий представление о возможностях компании в области строительства и инжениринга, и наилучшим образом представляющий реализованные объекты). Как это сделать — вопрос, так как в монолитном строительстве нет красивых фасадов и архитектурных видов, только бетон и арматура.

Копирайтинг.

Создать переход на английский язык (хотя бы возможность, если сложно перевести — сами справимся)

С возможностью легкого администрирования (добавление объектов, изменение текстов). Готовы обращаться к разработчикам за отдельную плату по поводу дополнений и т.п.

Плюс регистрация в каталогах и т.п.

Понравились подобные варианты:

http://www.turnerconstruction.com/

http://www.ceaust.com/ !!!

http://hanwha.com/