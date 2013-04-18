Создание сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок126 просмотров

Нужно создать сайт с личным кабинетом которым могут пользоваться клиенты.

На сайте должна быть форма регистрации.

Регистрируясь пользователь должен заполнить анкету.

Администратор:

контроль и администрирование данных клиентов.

Сроки оговариваются, цена договорная.

12 лет назад
Karandash777
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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