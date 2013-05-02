Мне нужно создать просто в использовании сайт для службы доставки еды с перспективой довносить продукцию. Необходимо чтобы был интернет магазин. +продвижение в регионе г.Ижевск, Удмуртская республика. Я не знаю сколько это ...
Сервис создания html-страниц - простой и функцион.
Суть:
1. Пользовательская
Клиент регистрируется – вводит свой e-mal (он же логин) и пароль.
Далее в личном кабинете он может создавать страницы (управление ЧПУ + title + html текст) (до 200 страниц на 1 клиента) и рубрики для страниц (до 100 на 1 клиента) - чтобы можно было раскидать их (груперовать) и далее удобно работать.
Также он ими может управлять в виде удобного списка.
управление страницей
На страницах есть встроенный визуальный редактор (вставка фото-с других источников, вставка таблиц невидимых в том числе и т.д.) + нужно чтобы в этот визуальный редактор можно было вставить полноценный html код – ява код из форма смартреспондера например. Основная задача этих страниц – это вставка подписных форм в них и управление визуальное просто.
2. СуперАдминистратор
Может видеть всех пользователей, управлять ими – удалять, блокировать, изменять, отправить пароль.
Также может управлять рубриками и страницами выбранного пользователя.
Дизайн сервера минимальный, аля яндекс, главное функционал.
Создаваемые пользователем страницы будут иметь вид.
Домен-сервиса.ru/цифраIDклиента/[управляемый адрес страницы или по умолчанию ID страницы].html
Пример: site.ru/3/23.html или site.ru/3/klientitut.html
Если пользователь вводит url страницы, то защиту от дурака и что можно только ENG + цифры + черточка (аля пробел)
сервис должен быть мега простым и понятным даже полным чайникам - по сути он такой и есть, главное не перегрузить кнопками html редактор!
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