Сервис создания html-страниц - простой и функцион.

Суть:

1. Пользовательская

Клиент регистрируется – вводит свой e-mal (он же логин) и пароль.

Далее в личном кабинете он может создавать страницы (управление ЧПУ + title + html текст) (до 200 страниц на 1 клиента) и рубрики для страниц (до 100 на 1 клиента) - чтобы можно было раскидать их (груперовать) и далее удобно работать.

Также он ими может управлять в виде удобного списка.

управление страницей

На страницах есть встроенный визуальный редактор (вставка фото-с других источников, вставка таблиц невидимых в том числе и т.д.) + нужно чтобы в этот визуальный редактор можно было вставить полноценный html код – ява код из форма смартреспондера например. Основная задача этих страниц – это вставка подписных форм в них и управление визуальное просто.

2. СуперАдминистратор

Может видеть всех пользователей, управлять ими – удалять, блокировать, изменять, отправить пароль.

Также может управлять рубриками и страницами выбранного пользователя.

Дизайн сервера минимальный, аля яндекс, главное функционал.

Создаваемые пользователем страницы будут иметь вид.

Домен-сервиса.ru/цифраIDклиента/[управляемый адрес страницы или по умолчанию ID страницы].html

Пример: site.ru/3/23.html или site.ru/3/klientitut.html

Если пользователь вводит url страницы, то защиту от дурака и что можно только ENG + цифры + черточка (аля пробел)

сервис должен быть мега простым и понятным даже полным чайникам - по сути он такой и есть, главное не перегрузить кнопками html редактор!

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