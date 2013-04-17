Исполнитель для создания сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок217 просмотров

Здравствуйте уважаемые разработчики!

Меня интересует создание сайтов с помощью Зеброида на движках DLE/WordPress

Интересующимся настоятельно советую посмотреть ролик www.zebroid.ru — отпадут вопросы.

Разберется даже ребенок.

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КАНДИДАТЫ БЕЗ СКАЙПА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ *

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И так что я хочу получить:

Уникальные заголовки </p><p>Прописанные мета-теги keywords, description </p><p>В меру расставленные теги акцентирования < strong> и < H1> </p><p>В целом приятное для восприятия пользователей оформление статей, с подзаголовками, списками, иногда таблицами </p><p>Изображения к статьям с прописанными alt-ами </p><p>Динамическая XML|HTML карта сайта </p><p>КАЧЕСТВЕННО НАСТРОЕННЫЙ robots.txt без дублей страниц! </p><p>Хорошая перелинковка между статьями </p><p>---------------------------------------------------- </p><p>Ваша задача заключается в обработке текста … на 1 сайт у меня уходит времени от 2 до 5 часов </p><p>оплата от 30$ за сайт </p><p> </p><p>прошу обратить ваше внимание что я не прошу рисовать, верстать или уникализировать шаблон для сайта … настраивать какие то модули … писать контент … все это я предоставляю, </p><p>вам так сказать нужно собрать это воедино согласно условиям задания. </p><p> </p><p>ВСЕ ЭТО МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СРЕДСТВАМИ ЗЕБРОИДА! быстро и ловко;) </p><p>------------------------------------------------------------------------------------------------- </p><p> </p><p>Что я предоставлю: </p><p> </p><p>- собственно сам Зеброид (в ваше личное пользование, поверьте вещь классная) </p><p> </p><p>- контент порядка 60 000 символов копирайта с СЯ на 50 статей (~50 ключей) </p><p> </p><p>- большой объем работы </p><p> </p><p>********* </p><p> </p><p>Жду ваших заявок. </p><p>Предоплата.</p>

DLEHTMLWordPress
12 лет назад
oleg220201
Савельев 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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