Ищем PHP специалиста

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка94 просмотра

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Нужны специалисты Wordpress для создания большого количества сайтов.

Макеты вышлем заинтересовавшим кандидатам.

Кроме этого нужны будут доработки крупного регионального портала, написанного с нуля на PHP. Конкретного ТЗ пока нет. Пока набираем команду для дальнейшей работы.

В заявке опишите свой опыт, пару самых крутых работ, которыми вы гордитесь и порядок цен, например за изготовление WP шаблона из PSD макета.

Заявки скрыты.

PHPWordPress
12 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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