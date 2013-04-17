Ищем PHP специалиста

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Нужны специалисты Wordpress для создания большого количества сайтов.

Макеты вышлем заинтересовавшим кандидатам.

Кроме этого нужны будут доработки крупного регионального портала, написанного с нуля на PHP. Конкретного ТЗ пока нет. Пока набираем команду для дальнейшей работы.

В заявке опишите свой опыт, пару самых крутых работ, которыми вы гордитесь и порядок цен, например за изготовление WP шаблона из PSD макета.

Заявки скрыты.