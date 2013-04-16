Сайт + приложение

Функции сайта:

-список из 200 ресторанов

-карта с их нахождением

-профиль человека (желательно с интеграцией с VK или Facebook) + мини-соцсеть с функцией добавления в друзья, если возможно

-статьи и информационные страницы в размере 10 in

(готовая верстка для сайта у нас будет, надо просто разработать)

Функции приложения:

-аналогично сайту + отправка в базу данных фотографий

Интересует как создание так и дальнейшее обслуживание со стандартной ежемесячной зарплатой в районе 100000 рублей в месяц, может больше, может меньше