Сайт + приложение

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка205 просмотров

Функции сайта:

-список из 200 ресторанов

-карта с их нахождением

-профиль человека (желательно с интеграцией с VK или Facebook) + мини-соцсеть с функцией добавления в друзья, если возможно

-статьи и информационные страницы в размере 10 in

(готовая верстка для сайта у нас будет, надо просто разработать)

Функции приложения:

-аналогично сайту + отправка в базу данных фотографий

Интересует как создание так и дальнейшее обслуживание со стандартной ежемесячной зарплатой в районе 100000 рублей в месяц, может больше, может меньше

12 лет назад
nuts124
Никита 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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