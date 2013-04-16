Сайт под продвижение

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок154 просмотра

Необходимо создать продающий сайт, заточка под seo и контекст. Ну и естественно суперский дизайн - без этого никак.

Обращаю внимание: по функционалу сайт предельно простой. Информация о услуге, стоимость. Важна начинка - анализаторы источников трафика и т.д.

В основном проект скорее для продвиженцев. Дизайн конечно тоже нужен, но главное - функция.

P.s. джумлу пожалуйста не надо ))

Требования:

Опыт работы по продвижению. Понимание, принципов работы поисковых роботов и каналов продвижения. Возможна в будущем постоянная работа.

Предоплата 30% - после получения грубых набросков дизайна, в том случае, если они понравятся. Горький опыт работы с фрилансерами - в наличии ))

Joomla
12 лет назад
naumovberlin
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

web-
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$650
20 дней

Заявки фрилансеров

web-
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна копия (рерайт) сайта-одностранички

    Нужна страница-рерайт http://remont.finleads.com/ Что рерайтим: можно картинку другую (счастливая от ремонта семья) немного меняем форму справа (удаляем лишнее) меняем текст (есть готовый) ЯД. Как всегда - моментальная ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт о Недвижимости

    Сайт автоматизированного подбора информации. Пользователи, у которых есть что предложить, регистрируют свои предложения на сайте. Пользователи, у которых есть потребность, могу оформить соответствующую заявку. Сайт автоматически выполняет поиск соответствий предложений и заявок. ...

    MySQLPHPSymfonyYii
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Bitrix: Создать b2b-систему

    $3500

    Необходимо создать b2b систему на битрикс 12 (есть лицензия "бизнес") согласно ТЗ Вкратце: Необходимо создать закрытый раздел с оптовым заказом, связанный с 1С (регулярные синхронизации остатков и тд) Что ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Строительная биржа

    Аналог "СтройБиржа.рф" создать,обслуживание,продвижение. создать строительный сайт создать,обслуживание,продвижение. обязательно требуется личный контакт для сотрудничества

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-ТВ

    $1000

    Добрый день. ТЗ можете посмотреть в приложении. Проект будем делать по модулям, основное сейчас это сам сайт с возможностю загрузки роликов, это надо сделать за ~2 недели, 2 етап трансляция, его можно немного затянуть. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка

    $250

    Нужен подобный сайт http://blog.oleglukin.ru/ В такой цветовой гамме https://alltogetherin.com Мой скайп: igorshumkov

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист Joomla

    Требуется веб-программист.Нас интересует постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.Главные требования – быть на связи, соблюдать сроки, умение верстать, разбираться в чужом коде, знание разных CMS. Главным образом – Joomla. Сразу оговорюсь, что ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад