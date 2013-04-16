Сайт под продвижение

Необходимо создать продающий сайт, заточка под seo и контекст. Ну и естественно суперский дизайн - без этого никак.

Обращаю внимание: по функционалу сайт предельно простой. Информация о услуге, стоимость. Важна начинка - анализаторы источников трафика и т.д.

В основном проект скорее для продвиженцев. Дизайн конечно тоже нужен, но главное - функция.

P.s. джумлу пожалуйста не надо ))

Требования:

Опыт работы по продвижению. Понимание, принципов работы поисковых роботов и каналов продвижения. Возможна в будущем постоянная работа.

Предоплата 30% - после получения грубых набросков дизайна, в том случае, если они понравятся. Горький опыт работы с фрилансерами - в наличии ))