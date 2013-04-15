Интернет-ТВ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок182 просмотра

Добрый день. ТЗ можете посмотреть в приложении. Проект будем делать по модулям, основное сейчас это сам сайт с возможностю загрузки роликов, это надо сделать за ~2 недели, 2 етап трансляция, его можно немного затянуть. Ищем команду (с 2-3 разработчиков), так как времени мало. Оставляйте цены в заявках.

12 лет назад
6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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