Интернет-ТВ

Добрый день. ТЗ можете посмотреть в приложении. Проект будем делать по модулям, основное сейчас это сам сайт с возможностю загрузки роликов, это надо сделать за ~2 недели, 2 етап трансляция, его можно немного затянуть. Ищем команду (с 2-3 разработчиков), так как времени мало. Оставляйте цены в заявках.