Нужен подобный сайт http://blog.oleglukin.ru/ В такой цветовой гамме https://alltogetherin.com Мой скайп: igorshumkov
Интернет-ТВ
Добрый день. ТЗ можете посмотреть в приложении. Проект будем делать по модулям, основное сейчас это сам сайт с возможностю загрузки роликов, это надо сделать за ~2 недели, 2 етап трансляция, его можно немного затянуть. Ищем команду (с 2-3 разработчиков), так как времени мало. Оставляйте цены в заявках.
Заявки фрилансеров
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