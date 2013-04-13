Требуется сделать 3 отдельных продающих лендинга, на разные услуги. Тексты есть. Темы - Возврат некачественного автомобиля продавцу, юрист по недвижимости, юрист по страховым спорам. Точки захвата — подписные формы. ...
Создание одностраничного сайта
Необходимо создать одностраничный сайт "услуг тамады".
Срок 2-4 дня.
Для примера покажу какого вида интересен сайт:
Заявки фрилансеров
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