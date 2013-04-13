Создание одностраничного сайта

Необходимо разработать автоматизированную систему составления расписаний с веб-интерфейсом, позволяющая автоматически и полуавтоматически составлять расписания с учетом загруженности и пожеланий преподавателей, доступности аудиторий, а также ряда других факторов. Обязательное условие: перед началом разработки проекта нужно разработать ...