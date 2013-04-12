Сделать продающую страницу и залить на хостинг. Дизайн рассмотрю как индивидуальный, так и готовый. Админка желательна. Функции: - слайдер - видео ...
Сайт портального типа (информационный)
Возможно вы делали уже под ключ сайт типа:
новостной сайт
каталог компаний
информационный портал
Рассмотрю покупку с изменением сайта под меня. Предлагайте.
Заявки фрилансеров
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