Сделать продающую страницу и залить на хостинг. Дизайн рассмотрю как индивидуальный, так и готовый. Админка желательна. Функции: - слайдер - видео ...
Cайт на wordpress
Нужен сайт на движке вордпресс. По срокам 1-2 дня. ТЗ высылаю по запросу. Бюджет 2500руб.
Без предоплаты. Делаете у себя - показываете - оплачиваю.
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