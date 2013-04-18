Cайт на wordpress

$81
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок149 просмотров

Нужен сайт на движке вордпресс. По срокам 1-2 дня. ТЗ высылаю по запросу. Бюджет 2500руб.

Без предоплаты. Делаете у себя - показываете - оплачиваю.

WordPress
12 лет назад
Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
12 лет назад
$90
2 дня
Классный исполнитель! Хорошо поработал, адекватный. Рекомендую!
Заказчик всегда на связи. Доплата за доработки. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Landing page "под ключ"

    Сделать продающую страницу и залить на хостинг. Дизайн рассмотрю как индивидуальный, так и готовый. Админка желательна. Функции: - слайдер - видео ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Главная страница: основная информация о продукции, видеоролик-https://www.youtube.com/watch?v=3ftmTgog9uQ Галерея: два альбома со слайдшоу–образцы продукции и дети с нашими письмами Написать письмо Деду Морозу: без всякой регистрации, только имя, возраст и текст(как тут примерно-http://santaletter.ru/send/ ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт регионального отделения партии Родина

    $500

    Здравствуйте! Имеется сайт http://www.rodina.ru/ Требуется сделать сайт партии - "филиала" в Татарстане. Необязательно делать сайт таким же "крутым" и многофункциональным, но смотреться должен солидно. Интересуют сроки ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта-визтики

    $160

    Для магазина требуется простенький сайт, на движке джумла. вот шаблон даже выбрали: http://joomla-master.org/joomla/templates/vt-fashion.html ТЗ грамотный нету. имеется коротко описанный документ + вспомогательные материалы (лого, фотографии) Бюджет - ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кредитный сайт

    Доброго времени суток Уважаемые Фрилансеры! Задача : Создать сайт(Домен и информация имеется) тематики Кредиты - Кредиты ОНЛАЙН. Вы делаете всего лишь дизайн и натяжку с настройкой рубрик и категорий. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_lens/ Этот шаблон требуется применить для сайта. Сколько будет стоить? Заполнение предоставлю, проект с нуля надо будет его начать и доделать до конца. Тематика будет по дизайнам аэрографии картинам и много ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад