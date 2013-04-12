Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу. Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для ...
Сайт на Joomla
http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_lens/
Этот шаблон требуется применить для сайта. Сколько будет стоить? Заполнение предоставлю, проект с нуля надо будет его начать и доделать до конца.
Тематика будет по дизайнам аэрографии картинам и много другого. Посмотрите группу там есть примерное меню с названиями того что я предлагаю https://vk.com/professional_arts
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