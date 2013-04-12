Сайт на Joomla

http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_lens/

Этот шаблон требуется применить для сайта. Сколько будет стоить? Заполнение предоставлю, проект с нуля надо будет его начать и доделать до конца.

Тематика будет по дизайнам аэрографии картинам и много другого. Посмотрите группу там есть примерное меню с названиями того что я предлагаю https://vk.com/professional_arts