Сайт для платформы поиска исполнителей

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Закрыт14 заявок178 просмотров

Нужно сделать сайт на CMS, если проблематично подобрать, то на одном из распространенных фрэймворков желательно на Yii или Кохане , можно на другом, только не на Zend . Ссылка на ТЗ - после личного общения.

Сайты аналоги :

https://youdo.com/

http://wecan.web-colorite.com/

Yii
12 лет назад
craus255
Андрей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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