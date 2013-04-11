Сайт для платформы поиска исполнителей

Нужно сделать сайт на CMS, если проблематично подобрать, то на одном из распространенных фрэймворков желательно на Yii или Кохане , можно на другом, только не на Zend . Ссылка на ТЗ - после личного общения.

Сайты аналоги :

https://youdo.com/

http://wecan.web-colorite.com/