Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою ...
Сайт-визитка + админ-панель
Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью.
Макеты все прорисованы мною.
ТЗ и наглядное фото прикрепил.
От вас цена и сроки выполнения.
Всем спасибо.
Выбранный исполнитель
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