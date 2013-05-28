Сайт-визитка + админ-панель

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Завершен17 заявок280 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью.

Макеты все прорисованы мною.

ТЗ и наглядное фото прикрепил.

От вас цена и сроки выполнения.

Всем спасибо.

12 лет назад
justde2ign
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

creek
Артур 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Хороший специалист, своевременно выполняет поставленные задачи. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Рекомендую.
Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

creek
Артур 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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