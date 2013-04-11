Сайт - база автобиографий (типа соц. сети)

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Закрыт15 заявок279 просмотров

Здравствуйте.

Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети.

Основной язык русский но была возможность выбора языка.

Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою биографию в единой базе.

Человек заходит на сайт читает о сайте, может воспользоваться поиском других участников.

Оставляет свою биографию , фото , может быть видео. Ему предлагается несколько шаблонов на выбор (нужно будет ограничить длину текста и загруженных фото). Потом предлагается зарегистрироваться и ввести email для того что бы данные остались в системе и для дальнейшего редактирования.

Сайт должен иметь кнопки соц сетей , RSS ленту, обновляемую карту сайта и всякие такие штуки для Seo. Возможность массовой рассылки писем участникам системы. 

Если юзеру не хватит места для описания он может заполнить биографию своего родственника либо известной личности, получить бонус и использовать его для увеличения места для описания собственной страницы, либо купить место под фото и текст. (необходимо прикрутить основные платежные системы).

Надо подумать чем еще можно задержать человека на сайте.

Это основное, другие пожелания в процессе...

С ценой не определился, пожалуйста указывайте цену за которую готовы взяться за проект.

12 лет назад
eurostimul
Александр 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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