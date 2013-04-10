Требуется создать сайт на HTML5

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок276 просмотров

Нужно сделать сайт на HTML5. Сайт - портфолио motion студии.

Все предельно просто, 3 раздела (1 раздел о студии, второй раздел с примерами работ и третий раздел контакты).

Примеры понравившихся сайтов предоставлю исполнителю по запросу.

С предложениями пишите.

HTML
12 лет назад
anton-motion
Зельцман 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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