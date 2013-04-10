Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS. Предложить парочку-троечку дизайнов. Разделы сайта: - Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю") - О поселке. ...
Требуется создать сайт на HTML5
Нужно сделать сайт на HTML5. Сайт - портфолио motion студии.
Все предельно просто, 3 раздела (1 раздел о студии, второй раздел с примерами работ и третий раздел контакты).
Примеры понравившихся сайтов предоставлю исполнителю по запросу.
С предложениями пишите.
Заявки фрилансеров
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