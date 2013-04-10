Сайт по ключ

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Закрыт14 заявок244 просмотра

Нужен сайт профессионально выполненный.

Как отличный образец - https://www.homework.ru/

Срок выполнения 2 месяца,оплата по результату частями.

Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы.

Примерная структура сайта - как https://www.homework.ru/

Карта сайта должна быть расчитана на 1000 страниц,при это что в будущем я мог самостоятельно добавлять тексты

Так же в будующем должна быть возможность установить на сайт личный кабинет.

Жду ваши конкретные предложение и цены.

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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