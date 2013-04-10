нужно сделать сайт визитку на WP, есть макеты майта, бюджет 200 дол в комментариях напишите сроки выполнения и дату начала работы
Сайт по ключ
Нужен сайт профессионально выполненный.
Как отличный образец - https://www.homework.ru/
Срок выполнения 2 месяца,оплата по результату частями.
Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы.
Примерная структура сайта - как https://www.homework.ru/
Карта сайта должна быть расчитана на 1000 страниц,при это что в будущем я мог самостоятельно добавлять тексты
Так же в будующем должна быть возможность установить на сайт личный кабинет.
Жду ваши конкретные предложение и цены.
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