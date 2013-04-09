Требуется создать (скопировать) сайт + дизайн

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Закрыт3 заявки276 просмотров

Требуется создание (копирования) сайта, дизайн + верстка.Сайт осложнен работой с яндекс-картами и оплатой через СМС сообщения и банковскими картами ряда функций сайта. Предложение актуально для специалистов высокого класса.. предпочтительно проживающих в Екатеринбурге и области. Для иногородних специалистов оплата только после Выполнения проекта .

Ребята ..оставляя свой запрос (заявку ) на выполнение работ , вы соглашаетесь с условиями оплаты... На вопросы "давайте 30 % вперед , а 15 % в ходе работ, а 65% потом...и.т.д не рассматриваются.. Оплата на наших условиях !

Условие оплаты серьезные..для серьезных специалистов уверенных в своих силах..

Данные условия исключают не совсем добросовестных исполнителей.

12 лет назад
richtel
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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