richtel

Константин richtel

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Заказов будет много!Работать будем весело!

Правило №1

Лицо получившее заказ и не являющийся специалистов в области тематике заказа, будет наказано отзывами (отрицательными)

Правило №2

Оплата только после выполнения работ.

Правило №3

Назначил срок отвечай!

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7
безопасных платежей

  • Настройка и ведение контекстной рекламы с интеграцией Битрикс.

    $160

    Специалист маркетолог, который имеет навык работы с платформой Битрикс, в частности уметь интегрировать и вести Яндекс Директ и Google Adwords  через эту платформу. Мы продаем одежду для новорожденных оптом и в розницу , регион настройки ...

    Google Ads
    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка и рейрат текста "Оптовым покупателям"

    Доработать текст до максимальнно возможной уникальности, доработать его под продающий контент. Добавить позиции которые на Ваш "маркетинговый взгляд" возможно целесообразно было бы включить в данный материал.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн рекламного стикера, плаката, баннера

    $75

    Здравствутйте !Требуется изготовить дизайн рекламных материалов, направление "одежда для новорожденых".1)Дизайн Стикеа (материал самоклеющеся пленка), маленький ребенок спит на хлопковом цветке , красиво одетый, улыбающийся. На листиках надпись "100%" -"АнтиАлерген" "Хлопок", надпись сверху "Технология Bio Light". Целью данного стикера ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет рекламы (стикеры, плакаты,банера)

    $40

    Требуется разработать макет стикеров и рекламных плакатов. 1)  Наклейка(стикер) на одежду для новорождённых 2)   Самоклеящийся рекламный плакат 3)  Наклейка(стикер) на одежду вариант №2 4)  Пластиковый рекламный флажок 5)  Пластиковый рекламный банер ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа на основе имеющихся данных

    $100

    Требуется: создание 3 вариантов логотипов с выбором одного, файлы в векторном и растровом формате. Полностью готовые для использования как для печатной, сувенирной прудукции, так и для веб использования, а так же согласно требованиям роспатента с ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на сайт "Доверительное управление комерческой недвижимостью"

    $25

    Требуется написать статью на сайт www.arendasklada-ekb.ru в раздел http://arendasklada-ekb.ru/market/arenda_torgovyh_ploschadej/ На тему: "Доверительное управление коммерческой недвижимости" Характеристики статьи: -уникальность не ниже 98% -количество символов 5000-5500 ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комерческая недвижимость Екатеринбург

    1)Написание статей для новостного блока сайта , "Обзор рынка коммерческой недвижимости за неделю в Екатеринбурге". (готовность, каждую субботу) 2) Написание рекламных и аналитических статей "Обзор рынка коммерческой недвижимости Урала" (Ежемесячно) 3) Написание рекламных ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать (скопировать) сайт + дизайн

    Требуется создание (копирования) сайта, дизайн + верстка.Сайт осложнен работой с яндекс-картами и оплатой через СМС сообщения и банковскими картами ряда функций сайта. Предложение актуально для специалистов высокого класса.. предпочтительно проживающих в Екатеринбурге и области. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание программы для составления договоров

    Требуется программа для составления договоров согласно имеющимся шаблонам , которая будет позволять загружать договор настраивать и редактировать его переменные составляющие , вести учет готовых договоров

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей на сайт

    $50

    Написание статей на главную страницу , о компании , новости сайта , предложение...сайт www.Ros-Gaz.com ....С ключевыми словами заказчика. Требование к исполнителю : опыт написания статей для продвижения сайтов, умеющий правильно составить текст и внести рекомендации ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт торгового терминала.

    Требуется создать сайт торгового терминала,целью сайта ставится доход на рекламе арендаторов торговых площадей. Дополнительно: наполнение , фото,тексты, настройка SEO и продвижение. Требование к исполнителю: Только Екатеринбург и область, опыт создания подобных ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение объявлений на электронные доски

    $50

    Требуется специалист на размещение объявлений компании на высоко посещаемые электронные доски в сети интернет.Характер объявлений: коммерческая недвижимость, работа (предложение), продажа авто, оборудование (покупка продажа). Требование: опыт размещения объявлений, аккуратность, понимание что от него хотят, ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна интернет магазина

    Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта. PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение объявлений

    $50

    Требуется разместить готовые объявления на электронных досках объявлений в городах (Москва , Санкт-Петербург , Екатеринбург) с фотографиями. Из расчета (10 досок с высоким рейтингом (Авито, OLX, Slando и.т.п) И 30-40 остальных.Всего не мене ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Межпозвоночная грыжа

    $10

    Требуется статья на тему :Причины возникновения и механизм развития межпозвоночной грыжи. полное описание (раскрытие) данной проблемы.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявлений на электронные доски, форумы

    $50

    Размещение рекламных объявлений на электронные доски, форумы блоги.Цена : объявление простое с фото 4 рубля, с ссылкой на сайт и фото 5 рублей. Без фото и ссылки 3 рубля. От нас : мы даем даем ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разместить товар в интернет магазине 20-25 позиций

    $10

    После некачественной работы одного из фрилансеров требуется: 1. До разместить 20 позиций товара (добавить фото с сайта донора, исправить описание под общий стандарт) 2.Привести весь товар под стандарт (исправление ошибок по краткому описанию ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется разместить товар в интернет-магазине

    $50

    Требуется размещение товара (краткое описание, описание, фотографии. и.т.д (все данные дам))в интернет магазине.Всего 70-75 наименований, по одному готовому образцу.Админ панель понятна даже ребенку

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа на основе имеющихся данных
все просто супер)
Заказывали у Ольги разработку логотипа, сработала качественно , творчески, вовремя и в срок . Все выполнено красиво, качественно. Составили договор на передачу прав. Ольга знает свое дело , творчески подходит к решению заказа , технически грамотна. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработка шапки блоков интернет магазина
Отлично сработались с Константином! =)
Отличная работа Михаил!!!!!! Рекомендую всем, правильная инициатива видение результата, отличный подход.Если вам требуется сделать комплекс мероприятий, и найти одного исполнителя то Кочетков Михаил (Arctos), ваш исполнитель. Данный фрилансер профессионал.
Ответный отзыв
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Создание шапки сайта на основе фото
Благодарю за сотрудничество. Четкое ТЗ, всегда на связи. Оплата произведена вовремя. Рекомендую!
С Ларисой сработали четко, человек ловит мысли на ходу и правильно понимает цели и задачи поставленные заказчиком. Приятно работать и самое главное Лариса не гонится за прибылью , реально оценивает стоимость задания..
Ответный отзыв
evgehkap
Евгения 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Статьи с описанием товара для интернет магазина
Написание статей
Константин точно знает чего он хочет, четко ставит задачи и до мелочи обговаривает ТЗ, быстро оплачивает работу, с таким заказчиком приятно работать. Хорош собой)
ок
Ответный отзыв
Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Требуется верстка под макет шапки сайта
Серьезный заказчик, четкая задача и моментальная оплата. Работать с такими одно удовольствие)
Я добавил проект "верстка шапки сайта" не дорогой конечно НО, исполнители шли неохотно , задавали тупые вопросы время переносили короче думал все самому делать....НО откликнулся Косован Эдуард (Efemerid) в 3 предложениях объяснил что надо Эдуард тут же все схватил и сделал как я задумал, и еще добавил свои наработки. Спасибо Эдуард Ты настоящий специалист своего дела! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ Константин .г. Уссурийск
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