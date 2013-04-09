Специалист маркетолог, который имеет навык работы с платформой Битрикс, в частности уметь интегрировать и вести Яндекс Директ и Google Adwords через эту платформу. Мы продаем одежду для новорожденных оптом и в розницу , регион настройки ...
Правило №1
Лицо получившее заказ и не являющийся специалистов в области тематике заказа, будет наказано отзывами (отрицательными)
Правило №2
Оплата только после выполнения работ.
Правило №3
Назначил срок отвечай!
- $160Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработать текст до максимальнно возможной уникальности, доработать его под продающий контент. Добавить позиции которые на Ваш "маркетинговый взгляд" возможно целесообразно было бы включить в данный материал.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $75
Здравствутйте !Требуется изготовить дизайн рекламных материалов, направление "одежда для новорожденых".1)Дизайн Стикеа (материал самоклеющеся пленка), маленький ребенок спит на хлопковом цветке , красиво одетый, улыбающийся. На листиках надпись "100%" -"АнтиАлерген" "Хлопок", надпись сверху "Технология Bio Light". Целью данного стикера ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Требуется разработать макет стикеров и рекламных плакатов. 1) Наклейка(стикер) на одежду для новорождённых 2) Самоклеящийся рекламный плакат 3) Наклейка(стикер) на одежду вариант №2 4) Пластиковый рекламный флажок 5) Пластиковый рекламный банер ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется: создание 3 вариантов логотипов с выбором одного, файлы в векторном и растровом формате. Полностью готовые для использования как для печатной, сувенирной прудукции, так и для веб использования, а так же согласно требованиям роспатента с ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Требуется написать статью на сайт www.arendasklada-ekb.ru в раздел http://arendasklada-ekb.ru/market/arenda_torgovyh_ploschadej/ На тему: "Доверительное управление коммерческой недвижимости" Характеристики статьи: -уникальность не ниже 98% -количество символов 5000-5500 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
1)Написание статей для новостного блока сайта , "Обзор рынка коммерческой недвижимости за неделю в Екатеринбурге". (готовность, каждую субботу) 2) Написание рекламных и аналитических статей "Обзор рынка коммерческой недвижимости Урала" (Ежемесячно) 3) Написание рекламных ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создание (копирования) сайта, дизайн + верстка.Сайт осложнен работой с яндекс-картами и оплатой через СМС сообщения и банковскими картами ряда функций сайта. Предложение актуально для специалистов высокого класса.. предпочтительно проживающих в Екатеринбурге и области. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется программа для составления договоров согласно имеющимся шаблонам , которая будет позволять загружать договор настраивать и редактировать его переменные составляющие , вести учет готовых договоров1С-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Написание статей на главную страницу , о компании , новости сайта , предложение...сайт www.Ros-Gaz.com ....С ключевыми словами заказчика. Требование к исполнителю : опыт написания статей для продвижения сайтов, умеющий правильно составить текст и внести рекомендации ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт торгового терминала,целью сайта ставится доход на рекламе арендаторов торговых площадей. Дополнительно: наполнение , фото,тексты, настройка SEO и продвижение. Требование к исполнителю: Только Екатеринбург и область, опыт создания подобных ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется создать (доделать шапку сайта) www.ros-gaz.com .Форма во вложенииПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
разработать (нарисовать) шапку сайта и разработать логотип компании . Направление аренда коммерческой недвижимости (не риелтора).Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется специалист на размещение объявлений компании на высоко посещаемые электронные доски в сети интернет.Характер объявлений: коммерческая недвижимость, работа (предложение), продажа авто, оборудование (покупка продажа). Требование: опыт размещения объявлений, аккуратность, понимание что от него хотят, ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта. PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разместить готовые объявления на электронных досках объявлений в городах (Москва , Санкт-Петербург , Екатеринбург) с фотографиями. Из расчета (10 досок с высоким рейтингом (Авито, OLX, Slando и.т.п) И 30-40 остальных.Всего не мене ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется статья на тему :Причины возникновения и механизм развития межпозвоночной грыжи. полное описание (раскрытие) данной проблемы.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Размещение рекламных объявлений на электронные доски, форумы блоги.Цена : объявление простое с фото 4 рубля, с ссылкой на сайт и фото 5 рублей. Без фото и ссылки 3 рубля. От нас : мы даем даем ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
После некачественной работы одного из фрилансеров требуется: 1. До разместить 20 позиций товара (добавить фото с сайта донора, исправить описание под общий стандарт) 2.Привести весь товар под стандарт (исправление ошибок по краткому описанию ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется размещение товара (краткое описание, описание, фотографии. и.т.д (все данные дам))в интернет магазине.Всего 70-75 наименований, по одному готовому образцу.Админ панель понятна даже ребенкуНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад